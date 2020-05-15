К Международному дню семьи шумерлинцы запустили кулинарный челендж

Коронавирус?! Отвлекись!
Кулинарией лучше займись!
Чем заняться дома на карантине? Ну, конечно же, приготовлением легких, вкусных, низкокалорийных, сладких и т.д. , и т.п. кулинарных шедевров! И то, что кафе и рестораны закрыты для шумерлинцев, не повод расстраиваться. Это повод вспомнить о давно забытых рецептах, перебрать или перечитать любимые кулинарные книги.
ООО «Рида» совместно с женсоветом города и Центром детского творчества запустил сетевую акцию-челлендж «Домашняя вкуснятина».
Условия акции просты: разместить на странице акции в сети ВКонтакте и Инстаграмме конкурсную работу, содержащую:
- Информацию об участнике (ФИО, регион)
- Фото приготовления блюда в домашних условиях.
- Информацию о рецепте
- Поставить хештеги #Шумерляготовит #домашняявкуснятина #карантинкулинариинепомеха
Акция продлится с 12.05 по 15.05. 2020г.
Все участники получат электронные дипломы от ООО «Рида».
Подробности https://vk.com/rida21
Сайт администрации города Шумерли.
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