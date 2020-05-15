К Международному дню семьи шумерлинцы запустили кулинарный челендж

Коронавирус?! Отвлекись!

Кулинарией лучше займись!

Чем заняться дома на карантине? Ну, конечно же, приготовлением легких, вкусных, низкокалорийных, сладких и т.д. , и т.п. кулинарных шедевров! И то, что кафе и рестораны закрыты для шумерлинцев, не повод расстраиваться. Это повод вспомнить о давно забытых рецептах, перебрать или перечитать любимые кулинарные книги.

ООО «Рида» совместно с женсоветом города и Центром детского творчества запустил сетевую акцию-челлендж «Домашняя вкуснятина».

Условия акции просты: разместить на странице акции в сети ВКонтакте и Инстаграмме конкурсную работу, содержащую:

Информацию об участнике (ФИО, регион) Фото приготовления блюда в домашних условиях. Информацию о рецепте Поставить хештеги #Шумерляготовит #домашняявкуснятина #карантинкулинариинепомеха

Акция продлится с 12.05 по 15.05. 2020г.

Все участники получат электронные дипломы от ООО «Рида».

Подробности https://vk.com/rida21

Сайт администрации города Шумерли.