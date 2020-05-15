Какие выплаты положены семьям с детьми

Президент РФ Владимир Путин 25 марта выступил с обращением к гражданам России, в котором отметил важность защиты от распространения коронавирусной инфекции. Он призвал сделать все для того, чтобы максимально снизить риски для россиян. Также на совещании с главами регионов 8 апреля для тех, кто временно признан безработным, предложил при начислении выплаты на детей от трех до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. 11 мая Владимир Путин провел очередное совещание в режиме видеоконференции о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.

Дополнительная выплата на детей до 3 лет

Выплаты смогут получить семьи с детьми, рожденными в период с 1.04.2017 года по 30.06.2020 года включительно, они имеют право на ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей за апрель, май и июнь 2020 года на каждого такого ребенка. Для этого необходимо подать заявление до 1 октября 2020 года.

Право на выплату возникает у родителей или усыновителей в случае, если единственный ребенок родился или был усыновлен в период с 1.04.2017 года по 31.12.2019 года. Заявление на выплату может подать любой из родителей или усыновителей. Если у семьи есть или было право на материнский капитал: первый ребенок родился с 1.01.2020 года по 30.06.2020 года, или при наличии двух и более детей, родившихся с 2007 года, электронное заявление может подать только женщина, имеющая право на сертификат. Мужчина — владелец сертификата должен обратиться лично.

Для получения выплаты необходимо подать заявление на Госуслугах.

В Чувашии, по предварительным оценкам, еще 12 тысяч семей с детьми до 3-х лет получат право на дополнительные меры господдержки.

Дополнительная выплата на детей с 3 до 16 лет

С 1 июня семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Это дети, которые родились в период с 11.05.2004 года по 30.06.2017 года. Правила оказания такой материальной помощи утвердило Правительство РФ. На рассмотрение заявления отводится не более пяти дней. На осуществление выплаты – не более трех дней. За ее назначением можно обратиться до 1 октября. По адресу posobie16.gosuslugi.ru россияне могут подать заявку на оформление единовременной выплаты. Обратиться за выплатой можно и в клиентских службах ПФР, а в дальнейшем также в МФЦ.

Опекуны и попечители могут подать заявление только при личном обращении с подтверждением своих полномочий.

По предварительным данным, в Чувашской Республике проживают более 200 тысяч детей от 3 до 16 лет, имеющих право на единовременную выплату по указу Президента РФ.

Ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до 3 лет

Ежемесячная выплата положена семьям, у которых среднедушевой доход за 12 месяцев меньше 2 региональных прожиточных минимумов. Ежемесячно семья сможет получать один прожиточный минимум для детей, установленный на второй квартал предыдущего года. При расчете выплаты учитывается зарплата, доходы ИП, пенсия, стипендии и другие виды выплат. Заявление на выплату подается на первого ребенка — в соцзащиту или МФЦ, на второго — в отделение ПФР или МФЦ.

Ежемесячное пособие на детей с 3 до 7 лет

Выплата положена семьям, у которых среднедушевой доход не больше прожиточного минимума по региону. Выплата составляет 50 % регионального прожиточного минимума для детей в месяц. Пособие на детей с 3 до 7 лет назначается на основании заявления. Его можно будет подать через портал Госуслуг с июня 2020 года. При обращении за выплатой в 2020 году она будет назначена с того дня, когда ребенку исполнилось 3 года, но не ранее 1 января 2020 года. Если подать заявление в июне, можно получить выплату за прошедший период начиная с января.

Первоисточник: Госдума РФ.

Приём заявлений – только через портал госуслуг

С июня текущего года малоимущим семьям будут осуществляться ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. Выплаты осуществляются со дня достижения ребенком возраста 3 лет (но не ранее 1 января 2020 г.) до достижения ребенком возраста 8 лет на основании только одного документа – заявления. Представление иных документов не требуется. Размер выплаты в 2020 г. составит 4770,5 руб.

В период пандемии коронавирусной инфекции прием заявлений будет осуществляться только через единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Для этого гражданину необходимо зарегистрироваться на официальном сайте www.gosuslugi.ru и подтвердить учетную запись. После регистрации необходимо заполнить заявление на портале и направить в отдел социальной защиты.

Шумерлинский КЦСОН.