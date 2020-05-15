История одной любви

15 мая мы отмечаем замечательный праздник – Международный день семьи. Семья — это не просто сообщество людей, живущих в одном доме. Это теплые отношения, любовь, взаимовыручка и поддержка друг друга.

Людмила Павловна и Николай Васильевич Львовы идут рука об руку по жизненному пути уже 58 лет. Дожить в любви и согласии почти

до бриллиантовой свадьбы, не растерять эти чувства, а подкрепить преданностью, доверием и уважением – такое счастье выпадает

не всем, его, видимо, надо заслужить.

Несмотря на возраст, у Людмилы Павловны всё та же неподдельная обворожительная улыбка на лице, а Николай Васильевич, как и прежде, трепетно называет свою единственную и любимую красоткой.

Они познакомились на танцах в Доме культуры «Восход» в 1960 году — ей 22 года, ему 21. До сих пор хорошо помнят ту встречу и смеются над тем, как решили пожениться. В то время Николай работал шофером на станции скорой помощи. Парень он был видный, коренастый, кудрявый – девчонки на него заглядывались. Но он из множества девушек выбрал её – молодую, красивую, скромную портниху Дома быта Люсю. Это была любовь с первого взгляда и с первого танца. Вот так и закружила их жизнь, как говорит Людмила Павловна. Через два года у них родился сын, а еще через шесть лет — дочь.

Людмила Павловна всегда была прекрасной домохозяйкой, великолепно готовила, особенно замечательно ей удавалась уха, приготовленная на берегах Суры. А Николай Васильевич был отличным рыбаком.

Жизнь шла своим чередом, в заботах и трудах — не богато, зато ладно. О невзгодах не думали, их преодолевали, радовались тому, что есть, и никогда на жизнь не жаловались. Беда грянула нежданно. В 37 лет у Николая Васильевича случился инсульт. Прогнозы врачей были неутешительными. Но любящая супруга не допускала и мысли о чем-то плохом. Людмила Павловна приложила все усилия для того, чтобы поставить супруга на ноги.

Просматривая семейные альбомы Львовых, понимаешь – их дом наполнен любовью, красотой простых человеческих отношений, а рядом с ними всегда родственники и друзья. Постоянство, надежность и добропорядочность — эти черты характера присущи обоим супругам, видимо, они же и залог их долгой счастливой жизни.

Конечно, не всегда всё было безоблачно у Львовых, однако вспоминать они стараются лишь светлые моменты жизни, оставляя за гранью трудности и проблемы, которые с честью преодолевали вместе. Хочется, чтобы их богатый семейный опыт перенимали не только их дети, внуки, правнуки. Это отличный пример для молодых людей, только-только начинающих свой жизненный путь в браке.

С. Глуханькова, М. Никулина.