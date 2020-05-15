Инвестпроект требует внимания

В числе первых шагов в работе врио Главы Чувашии Олега Николаева на данном посту была отмена уже подготовленного до него к принятию решения о снижении прожиточного минимума в республике. «Принципиальный и очень затрагивающий людей вопрос: снизим прожиточный минимум, и огромное количество жителей Чувашии лишатся необходимых мер социальной поддержки. Этого допустить было нельзя», — сказал он в своем интервью агентству «Интерфакс-Поволжье» 15 мая (полная версия интервью https://www.interfax-russia.ru/volga/exclusives/rassmatrivayu-variant-samovydvizheniya ).

Другим важнейшим вопросом, сразу же потребовавшим его внимания, Олег Николаев назвал инвестиционный проект «Сычуань — Чувашия», вызывающий бурный интерес и недовольство граждан. По его мнению, в ходе реализации этого очень важного проекта, предполагающего создание нескольких площадок по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства, было допущено много несогласованных действий между правительством региона и инвестором. В числе нерешенных вопросов — отсутствие проектно-сметной документации, выбранное для объекта место и то, что реализация проекта началась без учета мнения местного населения.

«На сегодняшний день не стану утверждать, что вопрос урегулирован, но с него снята острота, идет нормальный диалог по этому проекту с китайскими партнерами, и мы договорились с инвестором, что все шаги будем делать публично, открыто, с учетом мнения населения, — исходя из принципа «инвестор для Чувашии, а не Чувашия для инвестора», — отметил Олег Николаев в своем интервью.

Источник: interfax-russia.ru.