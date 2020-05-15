Инвестиции – новое дыхание для экономики

В апреле врио главы Чувашской Республики Олег Николаев принял участие в совещании по вопросу реализации проекта производства тракторной техники малой и средней мощности. О значимости этого мероприятия говорит тот факт, что в совещании участвовали представители федеральных министерств — промышленности и торговли, экономического развития и сельского хозяйства, а также других ведомств.

Хотя проект находится на стадии рассмотрения, но усилия, которые предпринимает нынешнее руководство Чувашии по его реализации, говорит о том, что оно всерьез взялось за привлечение в республику инвестиций.

Попытаемся ответить на конкретном примере – проекте производства тракторной техники малой и средней мощности, – почему так важны для региона инвестиции?

Что было вчера

Говоря простым языком, инвестиции – это вложения денег с целью получения прибыли. Так что любого человека, потратившего деньги ради пополнения своего кошелька, в принципе, можно назвать инвестором. Но для развития региона наиболее важное значение имеют инвестиции именно в реальный сектор экономики. Оно и понятно: создаются новые производственные площадки, дополнительные рабочие места, налаживается выпуск продукции и, как следствие, пополняется бюджет. Так, запуск в работу мощностей, рассчитанных на выпуск 5 тысяч тракторов малой мощности, по самым скромным подсчетам, позволит создать дополнительно около двух тысяч рабочих мест.

Прежде, в советские времена, проблемы инвестиций решали довольно просто – принимали волевые решения на уровне политбюро или пленума ЦК КПСС, как, например, в истории со строительством Чебоксарского завода промышленных тракторов («Промтрактор»), в цехах которого планируется разместить производство тракторов малой мощности. Однако с развитием рыночных отношений ситуация коренным образом изменилась. Теперь ни один инвестор, будь то частный или компания, находящаяся в государственной собственности, очертя голову не «сунется» в регион. Прежде чем решиться вложить свои деньги, он сто раз взвесит все «за» и «против». И в этом для него подспорьем как раз являются рейтинги инвестиционной привлекательности региона, которые обновляются каждый год.

Как помним, по этому показателю Чувашия долгое время была в десятке лучших – даже занимала вторую верхнюю строчку. Но вот недавно Национальное рейтинговое агентство (НРА) опубликовало данные за 2019 год. И что же? Чувашия оказалась в группе IC6, то есть скатилась до третьего уровня, который характеризуется как «средняя инвестиционная привлекательность».

Так в чем же парадокс?

Парадокса нет –была некомпетентность

НРА в 2019 году для расчета рейтинга инвестиционной привлекательности регионов стало применять более углубленную методику, доведя набор показателей до 56 позиций. Таким образом, удалось избавиться от субъективных факторов, как, например, опросы представителей компаний и предпринимателей.

На инвестиционный рейтинг Чувашии за 2019 год повлияли и такие показатели, как инвестиции в основной капитал и инвестиционная активность. К сожалению, прежнее руководство республики сидело и любовалось на второе место в рейтинге, не предпринимая никаких реальных действий, чтобы использовать его для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики.

Возьмем, к примеру, инвестиции в основной капитал. Это важнейший фактор, влияющий на развитие промышленности. Он включает в себя внедрение передовых технологий, строительство новых производственных площадок, закупку оборудования, развитие производственной инфраструктуры и так далее. Сегодня конкуренцию могут выдержать только те компании, которые выделяют большие средства на эти цели. И, наоборот, становятся банкротами те, кто проедает свои деньги. В качестве положительного примера можно привести компании «Сеспель», «Акконд», «Хевел», «ЭЛАРА» и другие, а в качестве отрицательного – бывший Чебоксарский ХБК.

Чтобы понять, как менялась в Чувашии динамика инвестиций в основной капитал на душу населения, рассмотрим показатели за 2011 и 2018 годы.

В 2011 году экономика Чувашии развивалась на базе, созданной еще первым президентом Чувашии Николаем Федоровым (Михаил Игнатьев официально вступил в должность главы региона во второй половине 2010 года). По итогам 2011 года инвестиции в основной капитал на душу населения в республике составили 44 тысячи 784 рубля. По этому показателю Чувашия опережала многих соседей по ПФО. Но прошло всего 7 лет, и ситуация кардинально изменилась, причем в худшую сторону. К 2018 году тот же показатель составил всего 41 тысячу 823 рубля, в результате чего наша республика оказалась в числе самых отстающих не только в ПФО, но и в России. Самое прискорбное – это то, что динамика оказалась отрицательной, в то время как у соседей – положительной. Так что не совсем далек был от истины тогдашний министр эконмического развития Чувашии, ныне отбывающий срок, Владимир Аврелькин, когда говорил: «Мы-то хорошо работаем, но дело в том, что соседи ушли далеко вперед».

В экономике случайностей не бывает

Жизнь не стоит на месте. Уходят прочь многие вчерашние реалии, а их место занимают новые. Так и в экономике. Если, к примеру, раньше при составлении рейтинга инвестиционной привлекательности одним из основополагающих факторов были географическое положение региона и природные ресурсы, то по итогам 2019 года они с 11 процентами имели уже совсем небольшой вес. Теперь на первом месте внутренний рынок, затем идут производственный потенциал и региональная инфраструктура. К ним прибавился еще один фактор, который прежде мало учитывался, – институциональная среда и социально-политическая стабильность. Его замеры подразумевают экспертную оценку эффективности регионального законодательства, регулирующего взаимодействие органов власти и инвесторов, а также благоприятности регионального налогового законодательства (наличие налоговых льгот и возможности их получения), уровня социальной и криминальной напряженности в регионе. Придавая важнейшее значение этим составляющим, временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев при обсуждении проекта производства тракторов малой и средней мощности особо подчеркнул: «У нас имеется вся необходимая инфраструктура: начиная с производственных мощностей и заканчивая системой образовательного процесса — как высшего, так и среднего профессионального образования. Мы готовы разговаривать о предоставлении преференций в рамках функционирования особых экономических зон и индустриальных парков. Готовы обсуждать дополнительные преференции по местным налогам в рамках специнвестконтрактов».

Не приходится сомневаться: потенциальные инвесторы уже обратили на эти слова внимание. Не зря говорят: инвестиционная политика сродни дипломатии. Искусством дипломатии в одинаковой степени владеют и Олег Николаев, и депутат Госдумы России, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Именно они являются инициаторами реализации в Чувашии нового «тракторного» проекта. А то, что в правительстве России благосклонно отнеслись к их предложению, говорит не только об их умении правильно строить инвестиционную политику, но и о лоббистских возможностях этих современных управленцев.

НРА при составлении рейтингов не учитывает личностные качества руководителей регионов. А жаль…Вот по этому показателю сегодня Чувашия заняла бы довольно высокое место. И это не просто слова, а утверждение, опирающееся на факты. Так, в начале мая Олег Николаев ознакомился с ходом строительства газопровода в Заволжье. Вот как описало ситуацию с этим строительством одно из популярных федеральных интернет-изданий: "Газификация чебоксарского Заволжья, о необходимости которой говорили в Чувашии последние 10 лет, обретает осязаемые контуры… Впервые газ жителям Заволжья был обещан еще в 2012 году, но из-за несложившихся отношений предыдущего руководителя республики с «Газпромом» проект забуксовал…Фактически работы на территории Чувашии начались лишь в феврале 2020 года, уже при новом руководителе региона».

Некоторые комментаторы тут же поспешили сказать, что это – чистая случайность. Но вот какое дело: в жизни действительно случайности бывают, а в экономике – нет.

(продолжение следует)

Алексей Кряжинов.