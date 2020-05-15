Есть первые серьезные достижения

15 мая в своем интервью агентству «Интерфакс-Поволжье» (полная версия https://www.interfax-russia.ru/volga/exclusives/rassmatrivayu-variant-samovydvizheniya ) временно исполняющий обязанности Главы Чувашии Олег Николаев обмолвился о работе по принципу «инвестор для Чувашии, а не Чувашия для инвестора». Об инвестиционном потоке в республику он сказал, что ситуация сложная, но власти ищут пути выхода.

«Первым серьезным достижением в этом направлении стало принятие в правительстве России доработанной нами индивидуальной программы социально-экономического развития ЧР. Благодаря ей Чувашия, вошедшая в десятку отстающих, получает 5 млрд рублей поддержки из федерального бюджета. Важно, что это — прямые инвестиции, то есть деньги, которые пойдут непосредственно на развитие региона, дадут возможность изменить экономическую структуру территории», — отметил Олег Николаев.

На вопрос, как они будут распределены врио Главы заметил, что, прежде всего, будут созданы территории с так называемым особым режимом экономической деятельности: 1,2 млрд рублей предназначены на строительство трех индустриальных и агропромышленных технопарков, а также частных площадок на территориях предприятий, которые сегодня не функционируют. Под них регион задействует 60 тыс. кв. метров производственных площадей. Также предполагается создание таким образом порядка 2,5 тыс. новых высококвалифицированных рабочих мест с зарплатами минимум на 50 % выше средних по экономике.

Еще 2,75 млрд рублей будут направлены на поддержку реально действующего бизнеса — это гарантии, предоставление льготных займов, другие формы помощи при реализации серьезных инвестиционных проектов.

500 млн рублей заложено на инфраструктуру для строительства нового жилья, еще 550 млн — на субсидирование ипотечных кредитов, по которым новые квартиры смогут приобрести 3,5 тыс. семей.

Также было отмечено, что в рамках индивидуальной программы развития ЧР, заложено создание территории опережающего социально-экономического развития в Новочебоксарске.

Источник: interfax-russia.ru.