Годовщина аварии на станции Мыслец

24 года назад в Чувашии случилась одна из самых

масштабных в истории республики техногенных аварий.

14 мая 1996 года на железнодорожном разъезде у поселка Мыслец сошел с рельсов грузовой состав. Из покореженных цистерн тогда вылились десятки тонн дизтоплива и фенола. Вытекающее горючее тотчас же воспламенилось от искрящих проводов снесенных

опор контактной сети.

К моменту прибытия первых пожарных подразделений на месте крушения полыхало море огня. Высоко к небу поднимались клубы густого черного дыма. Пламя перекинулось на идущую вдоль железной дороги лесополосу.

Пожарные расчеты стягивались к месту катастрофы со всех концов Чувашии. Для тушения было создано четыре боевых участка. Обстановка усугублялась еще и тем, что ядовитый фенол при высокой температуре интенсивно испарялся и представлял реальную опасность для личного состава. Работать приходилось в защитных средствах. Однако пожарные, понимая всю грозящую им опасность, упорно стояли на передовых позициях, преграждая путь огню. Лишь через восемь часов напряженной борьбы с ним обстановка позволила начать восстановительные работы, но и тогда под воздействием высокой температуры раскаленных пламенем цистерн все еще происходили вспышки паров горючего.

Ценой неимоверных усилий и собственного здоровья огнеборцам удалось ликвидировать пожар, который, благодаря их профессионализму, не перерос в экологическую катастрофу для всей республики и соседних регионов. 105 сотрудников экстренной службы тогда получили отравления различной степени тяжести.

Специальным указом Президента России высокими государственными наградами были награждены 19 ликвидаторов мыслецкой аварии. Пятеро удостоены ордена Мужества.

ГУ МЧС России по Чувашии Республике.