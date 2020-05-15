Где любовь, там и свет

В семье Яковлевых счастливы счастьем друг друга. Конечно, как и у всех, у них свои заботы, свои проблемы и дела. Но тут не замечают груза и тяжести повседневных проблем, не придают им слишком большого значения, а спокойно все решают, так как понимают — вместе им все по плечу. Не зря в народе говорится: в семье согласно, так и дела идут прекрасно.

Уроженцы деревни Пояндайкино Шумерлинского района Ирина и Владимир создали семью в 2001 году. К тому времени Владимир работал строителем-каменщиком в Москве, Ирина – ревизором в колхозе «Новая жизнь». После рождения дочери молодая семья переехала в Шумерлю. С тех пор прошло уже много лет, но, наверное, не было ни одних выходных, чтобы Яковлевы не поехали к родителям в деревню.

Глава семьи за эти годы стал опытным строителем-универсалом, мастером на все руки. Чувствуя за собой ответственность за отчий дом, он полностью обустроил домашнее хозяйство. Применять свои умения и знания во благо семьи ему только в радость. Он любит возиться в своем хозяйстве. Владимир, многие годы работавший на стройках Москвы вдали от семьи, сегодня работает в СУ-8. Пусть здесь зарплаты не московские, зато есть большое преимущество — возможность быть вечером и по выходным с родными людьми.

Ирина после декретного отпуска вышла на работу в Шумерлинский ММЦ. Она является младшим медицинским работником в процедурном кабинете. А дома она полностью погружается в женские заботы о детях, о семье. Ирина не забывает и о своих интересах. Занимается танцами во взрослой группе студии «Калинка» Центра детского творчества, выступает на различных концертах. В 2019 году она окончила экономический факультет Московского гуманитарного университета. В этом году получила права для вождения автомобиля.

У Яковлевых трое детей. Старшая дочь Ангелина в этом году оканчивает 11 класс школы № 3. У неё впереди самая ответственная пора – экзамены и определение будущей жизненной траектории. Девушка понимает всю серьезность предстоящих событий готовится к ним. Поэтому и увлечения сегодня отодвинуты на второй план. А увлечения у неё были самые разносторонние. Она принимала активное участие в школьном проекте «Эка», в реконструкции Сурского оборонительного рубежа, в Центре детского творчества занималась в кружке барабанщиц «Ника» и в студии телевидения «Прожектор». В 9 -м классе вместе с участниками этой студии удостоилась поездки в Анапу в профильную лагерную смену.

Вторая дочка, Валерия, учится в третьем классе школы № 2. В отличие от старшей сестры, ей больше по душе не выступать, а рисовать и мастерить. Она занимается на подготовительном курсе художественного отделения Детской школы искусств № 1 и ходит в студию «Дизайнер» Центра детского творчества. Любит мастерить разные поделки и игрушки. В этом году она подарила папе на 23 февраля брелок-танк, сшитый своими руками, который теперь висит в машине отца.

Скоро у Леры и её младшего брата дни рождения. Так было решено судьбой, что братик Леша родился с ней в один день, и 28 мая в семье Яковлевых двойной праздник. В этом году Лёше исполняется 5 лет. Он ходит в детский сад № 19. Дома по вечерам по примеру сестер тоже садится выполнять «домашние задания» — достает свои тетрадки и раскраски. «Когда я вырасту?» — пока самый волнующий его вопрос. Если дома он с мамой и с сёстрами, то в деревне он всегда рядом с отцом. Особенно ему интересно папино увлечение – рыбалка. и не только ему, но и другим членам семьи. Для всех уже закуплены удочки, но пока из-за весенних работ в огороде рыбалка у Яковлевых отложена. «Вот посадим все и поедем на рыбалку, пока сорняки не пошли», — обнадеживает отец. В семье все прислушиваются к мнению и советам отца, доверяют его решениям. А он, в свою очередь, привык обсуждать их с женой.

Общие семейные интересы у Яковлевых всегда на первом месте. А их семья — это не только они сами, но и бабушки, и дедушка. Ирина признается, что решилась научиться водить машину только ради того, чтобы была возможность в любой момент поехать к родителям, помогать им. Её родители, Роза Валентиновна и Владимир Иванович Узяковы, на заслуженном отдыхе, всю жизнь проработали в колхозе «Новая жизнь». В прошлом году свекор Геннадий Семенович Яковлев ушел из жизни. 82-летней свекрови Дарье Дмитриевне без помощи детей не обойтись. За женщиной, вырастившей 5 дочерей и 5 сыновей, в основном, ухаживает младший сын Владимир. Наверняка, и дети Яковлевых, растущие в атмосфере заботы и внимания к старшим, впитают в себя родительский пример.

За повседневными делами Яковлевы не забывает и об отдыхе. Если летом всей семьей любят ходить на рыбалку, то зимой они в том же составе – на лыжах.

У Яковлевых с годами друзья молодости не только не растерялись, а стали еще ближе – кумовьями. Сегодня они собираются семьями, преумножая радость побед, успехов и разделяя горести, печали друг друга.

«Семья для нас – все, её ничем не заменишь. Это и любовь, и забота друг о друге, и поддержка. Семья это свет, который незримо и щедро озаряет всю жизнь», — считают Яковлевы.

Марина Ветликова.