Вариант для врио: Олег Николаев рассматривает возможность самовыдвижения

Об этом руководитель Чувашии сообщил корреспонденту агентства «Интерфакс-Россия», отвечая на вопрос об участии в выборах осенью 2020 года (полная версия интервью https://www.interfax-russia.ru/volga/exclusives/rassmatrivayu-variant-samovydvizheniya).

Олег Николаев обозначил три важных, по его мнению, момента для участия в этой политической кампании. Во-первых, согласно Конституции глава региона является гарантом прав каждого гражданина, «поэтому необходимо уметь чувствовать посылы населения и на них реагировать». Во-вторых, руководитель региона должен быть способным концентрироваться на абсолютно конкретных функциональных задачах, то есть «быть способным решать любые задачи развития региона, но и оперативно реагировать на возникающие вызовы». В-третьих, привязанность руководителя региона к какой-либо конкретной политической структуре всегда влечет некий крен. В связи с этим Олег Николаев рассматривает вариант самовыдвижения, возможность которого предусматривается российским законодательством.

«Это, мне кажется, как раз позволит реализовать мое внутренне убеждение быть полезным для республики и для каждого человека, который проживает в Чувашии, вне зависимости от национальности», — пояснил врио Главы Чувашии.

Источник: interfax-russia.ru.