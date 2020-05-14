Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования проверен на готовность к приёму пациентов с коронавирусом

Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования теперь будет работать в режиме ковидного стационара. Для пациентов здесь обустроили 90 коек инфекционного профиля, в том числе 17 реанимационных, организовали централизованное снабжение кислородом всего коечного фонда. В этом во время инспекционной поездки врио Главы региона Олег Николаев убедился лично.

По словам главного врача Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николая Николаева, больница к приему пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на него полностью готова.

В соответствии с эпидемиологическими требованиями в медучреждении разграничены и оборудованы «красные» и «зеленые» зоны, стоят шлюзы и санпропускники. Пациентов разместят в комфортных палатах, в каждой есть санузел, душевая кабина, система обеззараживания воздуха.

Глава региона осмотрел палаты, зоны отдыха медперсонала, проверил работу кабинетов диагностики.

Главный врач Николай Николаев отметил, что в центре создан месячный запас лекарственных препаратов и тест-систем для диагностики COVID-19, есть трехмесячный запас медицинских изделий, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты хватит минимум на месяц. С 14 мая все сотрудники центра переходят на вахтовый график работы.

«Учитывая, что текущая ситуация, которая складывается в республике, достаточно напряженная, то это большая помощь. Развертывание коек на базе центра травматологии рассматривалось, как реализация мероприятий в рамках третьего этапа борьбы с коронавирусом. Теперь перед нами стоит задача максимально и в кратчайшие сроки добиться того, чтобы спала напряженность, и мы смогли победить эту новую коронавирусную инфекцию в Чувашии, чтобы этот центр побыстрее вернулся к тем задачам, для которых он предназначен», — отметил Олег Николаев.

Отметим, что из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в республике работа Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования временно приостановлена. Плановая госпитализация для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи травматолого-ортопедического и нейрохирургического профиля прекращена. Пациенты, которые нуждаются в экстренной специализированной помощи, перенаправляются в другие медучреждения подобного профиля в соседние регионы.

«Некоторым своим пациентам мы оказываем помощь в наших условиях, на базе наших городских лечебных учреждений и консультируем своих коллег в городских лечебных учреждениях », — пояснил Николай Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.