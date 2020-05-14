Карантин в пионерлагере. История пациентки обсерватора

Ксения Попова прилетела в Чувашию из Испании. Это было непросто: полтора месяца она ждала свой рейс, потом добиралась до аэропорта на другой конец Испании по парализованным дорогам. В Москве Ксению ждал экипаж скорой помощи, который доставил ее в «Лесную сказку».

Когда-то это был пионерлагерь, теперь — обсерватор для людей, которые могут быть больны ковидом, а могут быть здоровы. Далее рассказ Ксении под редакцией cheb.media.

Испания

Давным давно, когда в мире еще не бушевал коронавирус, люди могли свободно путешествовать. Ксения жила на две страны: в Испании училась, получила образование мастера управления портовой компанией. Испания — прекрасная жизнерадостная страна, у этих людей можно многому научиться — как они готовят, как они танцуют, как поют!

— Когда все хорошо, мы любим путешествовать, любоваться красотами всей планеты. Но когда что-то идет не так, очень тянет домой, к маме. Смешно? возможно, но так оно и есть. На родине мы сильнее и лучше, — рассказывает Ксения.

Она прилетела в Испанию в январе, обратный билет в Россию был куплен на 16 марта. Но улететь не получилось — мир ушел на карантин.

Рейс отменили. Связались с консульством, приятный голос в трубке сообщил,сообщил, что нужно заполнить форму на Госулсугах и подождать.

Примерно через полтора месяца на мобильный пришло сообщение: есть рейс из Аликанте — это на другом конце Испании. Ксения согласилась.

Добраться было непросто: вся страна на карантине, с общественным транспортом большие проблемы. Она собрала с собой сумку, взяв лимон, имбирь, алкоголь, маски, перчатки, зеленый чай и соду — набор путешественника в эпоху пандемии.

Испанский карантин суров. По сообщениям СМИ, там вынесли более 806 тысяч штрафов и арестовали 7 тысяч человек. И штрафы начинаются от 600 евро (порядка 50 тысяч рублей). Правда, там людям платят компенсацию.

Ксении предстояло пересечь всю Испанию. До Сантандера ее довезли на полицейской машине. Оттуда должен был пойти прямой поезд до Мадрида, но его отменили, выделили автобус до Паленсии. Там путешественница смогла сесть в поезд до Мадрида. Потом просто повезло — ей позвонили из «Красного креста» и сказали, что есть машина, которая везет в Аликанте женщину из Калуги, оставшуюся совсем без средств к существованию. С ними Ксения добралась до точки назначения. В сумме получилось всего сутки, практически на перекладных.

Самолет

Борт «Уральских авиалиний» был забит полностью. Пассажиров, у кого «пропали» билеты российских авиакомпаний, вывозили бесплатно. Ксения в эту категорию не попала, потому что у нее был билет зарубежной компании. Ей пришлось заплатить 200 евро (фиксированная цена, регулируется Россией). Деньги за отмененный рейс пока не вернули, но Ксения не жалуется — всем сейчас непросто.

Это был единственный самолет, вылетавший из аэропорта в тот день. Стюардессы с красивыми глазами (больше из-за масок и защитных комбинезонов ничего не видно) были ко всем внимательны и расторопны. Но многие пассажиры их расстроили — сняли маски, сев в свои кресла.

Россия

Самолет высадил часть пассажиров в Пулково в Санкт-Петербурге (их там встретили медики, сотрудники Роспотребнадзора и другие люди в форме). Спустя 3 часа этот же самолет отправился в Москву.

В Московском аэропорте на борт поднялся вооруженный полицейский и попросил всех оставаться на своих местах. После инструктажа пассажиры начали выходить группами. Прилетевших встретили около ста человек из разных ведомств. Пассажирам несколько раз измерили температуру.

В аэроэкспресс никто из пассажиров не сел — местных сразу отправили в обсерватории, жителей других регионов ждал изолированный трансфер.

Чтобы встретить Ксению, из Чувашии примчался экипаж скорой — два плечистых водителя-санитара и фельдшер. Они забрали Ксению и еще одну женщину и отвезли ее прямиком в сказку. «Лесную сказку».

Чувашия

Свой день рождения Ксения встретила в обсерваторе. Здание старое, но все очень чисто и приятно. Кормят вкусно, как в детском саду: каша с маслом, супчики, компот из сухофруктов. Ксения передает поварам большой привет.

Пациенты ни с кем не контактируют, подходы к обсерватору охраняются, все необходимое есть.

— В Испании я 2 месяца просидела на карантине и вряд ли могу кого-то заразить. Но это правильно, что больных людей и тех, кто может быть заражен, распределяют отдельно. В Испании в начале пандемии в одну больницу попадали и больные ковидом, и те, у кого было только подозрение на коронавирус. Сейчас они, конечно, сожалеют о таком подходе,- рассказывает Ксения.

У нее взяли анализ на «ковид» — стерильными палочками, никаких китайских тестов. Результаты не говорят, и это хорошо: если бы тест был положительный, сразу отправили бы на лечение — объяснила медсестра. За все время в обсерваторе тест возьмут 4 раза.

Развлечений здесь немного — телевизора нет, зато вид из окна прекрасный, и птицы каждый день устраивают настоящие концерты. Процедур нет — лечить-то пока не от чего.

Персонал «Сказки» работает здесь вахтами. Они тоже живут в полной изоляции и никуда не выходят, а домой в конце вахты отправляются только после наблюдения и сдачи анализов.

— До глубины души трогает, что Россия не отвернулась от своих граждан, а делает все возможное, чтобы доставить нас домой, — говорит Ксения. — Подход очень серьезный и правильный. Жаль только, что все эти меры не принимались раньше, в январе-феврале, тогда, возможно, заболевших было бы меньше, — считает Ксения.

Наши люди — большие молодцы. Они работают за небольшие деньги, но отдача от их труда гораздо больше, чем в Европе. Большое спасибо всем, кто работает в это трудное время: медикам, сотрудникам обсерватора, полиции, Роспотребнадзора и МИДа, на которых льются волны негатива. Все выкладываются, рискуя своим здоровьем. Сейчас такое время, когда нужно помогать друг другу, как никогда.- говорит Ксения.

Источник: cheb.media.