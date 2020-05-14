Дамба будет благоустроена

«Статуевский» пруд, в народе Дамба, знаком, пожалуй, каждому шумерлинцу – это одно из излюбленных мест для отдыха и единения с природой. Конечно, отдыхают здесь все по-разному: одни приходят насладиться пейзажем, другие – летом покупаться, а зимой порыбачить, третьи – оставить после своего праздного здесь времяпровождения горы мусора, сетуя потом на бездействия властей и коммунальщиков. Проводятся на пруду массовые мероприятия, как, к примеру, крещенские купания.

Идея по организации здесь зоны отдыха у руководства администрации города возникла давно, искали инвесторов. На сегодняшний день ведутся переговоры с заинтересованными организациями, готовыми к вложению инвестиций, связанных с благоустройством пруда и рекреационной зоны.

Сергей Чекушкин, став собственником строений, используемых в свое время ОАО «ШЗСА» для размещения насосной станции, снабжающих предприятие технической водой, потребность которой в настоящее время отсутствует, подготовил концептуальный план, подразумевающий за счет собственных вложений благоустройство вышеуказанных территорий и организацию сервисного обслуживания отдыхающих.

Сегодня здесь уже готовятся подъездные пути. На вопрос горожан: «Что это за бой кирпича насыпали, ни пройти, ни проехать?», Сергей Чекушкин поясняет: «На днях рабочие в ручном режиме проведут сортировку этого материала, оставив кирпичный бой, который затем будет подсыпан щебнем и песком. В очередной раз проведут уборку мусора, как по берегу пруда, так и на прибрежной территории. Пробным вариантом стал установленный к воде временный причал, которых в дальнейшем будет еще несколько».

В планах на ближайшее будущее – обустройство дорожно-тропиночной сети, установка малых архитектурных форм и детских игровых уголков, объектов коммунально-хозяйственного назначения, монтаж освещения. Планируется и водное благоустройство пруда. Все это будет сделано с учетом естественного рельефа местности для максимальной доступности и комфортного пребывания здесь граждан.

Опасения шумерлинцев по поводу запрета посещения пруда не оправданы. Да, коммерческая составляющая в реализации этого проекта основополагающая – для желающих будет организован прокат водного оборудования, беседок, домиков отдыха, но посещение водоема и прибрежной территории не будет ограничено или, тем более, запрещено.

В Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города поступило на согласование предложение по видам работ, необходимых для реализации данного проекта. В ближайшее время будет представлен и концептуальный план обустройства территории, с которым горожане будут обязательно ознакомлены.

Реализовав все задуманное, удастся сделать интересную и комфортную прибрежную зону.

Сайт администрации города Шумерли.