В Чувашии сотрудниками транспортной полиции пресечен факт браконьерства

В ходе проведения рейдовых мероприятий по охране водных биологических ресурсов сотрудниками транспортной полиции в затоне реки Сура выявлен 57-летний житель г. Шумерля, осуществлявший незаконную добычу биоресурсов.

Согласно Правил рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна лов раков запрещен с 1 января по 15 июля текущего года. Сотрудники Чувашского ЛО МВД России на транспорте изъяли у гражданина 575 экземпляров раков, а также раколовки, которые являются промысловыми, селективными орудиями лова и являются орудием массового истребления рака в месте их массовой концентрации.

Ущерб от незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов составил 132250 рублей.

Отделением дознания Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, — лишение свободы на срок до двух лет.

На видео: Задержание браконьера во время рейда, изъятие раков и выпуск их в среду обитания

Сайт администрации города Шумерли.