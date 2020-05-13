Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики совместно с Центром одаренных детей и молодежи «Эткер» была проведена республиканская дистанционная викторина «Что ты знаешь о войне?».

В дистанционной викторине «Что ты знаешь о войне?» приняли участие рекордное количество участников – 823 школьника из образовательных организаций Чувашской Республики.

Викторина включала в себя вопросы по темам: «История Великой Отечественной войны»; «Великие битвы Великой войны»; «Города-герои»; «Лица войны»; «Лица Победы»; «Искусство и литература Великой Отечественной войны»; «Память в граните (памятники и архитектура)»; «Награды Великой Отечественной…»; «Наш край в годы Великой Отечественной войны»; «Достижения в науке и технике»; «День Победы».

Обучающиеся МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля стали призёрами республиканской дистанционной викторины: Максим Иванов, 2б класс; Павлова Дарья, 6в класс.

Наш долг — вечно хранить память о героях и их подвиге!

Поздравляем призёров и желаем успехов!

Источник: etker.cap.ru.