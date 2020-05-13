Приглашаем присоединиться к празднованию Международного дня семьи

Ежегодно в мире 15 мая отмечается Международный день семьи. Эта дата помогает не только вспомнить о значении близких людей в жизни, но и поднять, разрешить многие волнующие вопросы, связанные с этой ячейкой общества.

Центр детского творчества г. Шумерли, объединившись с городским Советом женщин и небезразличными к сохранению семейных ценностей шумерлнцами, решил отметить этот день разнообразными мероприятяими. Приглашаем принять в них активное участие!

Акции «Моя семейная реликвия» и «Наша семейная традиция» — до 1 июля 2020 г. http://gshum.cap.ru/news/2020/04/24/v-shumerle-startuyut-akcii-moya-semejnaya-relikviy

Флешмоб «Стихи о семье» — до 15 мая 2020 г. https://vk.com/cdt_palace?w=wall-173636785_480

Конкурс рисунков семьи «Когда мы вместе – душа на месте» — 13-22 мая 2020 г. https://vk.com/cdt_palace?w=wall-173636785_482

Кулинарный челлендж «Домашняя вкуснятина» (фото приготовления блюда + рецепт) — до15 мая 2020 г. https://vk.com/rida21

Фотогалерея «По страницам городского конкурса «Семья года» — 15 мая 2020 г. https://vk.com/public195284140

Фотомарафон «Нескучные семейные грядки» и «Цветник на окне» — 13-20 мая 2020 г. https://vk.com/public195282621

Источник: ЦДТ.