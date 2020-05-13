На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей

На портале госуслуг появился сервис для оформления выплаты на детей в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в Минкомсвязи. Заявку на оформление можно подать по адресу posobie16.gosuslugi.ru.

Услуга запущена в кратчайшие сроки после подписания президентом России поправок в соответствующий указ, отмечают в министерстве.

Единовременная выплата составляет 10 тысяч рублей и распространяется на детей от трех до 16 лет. Выплата будет производиться с 1 июня 2020 года. Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года.

На портале госуслуг можно также подать заявление на ежемесячную выплату на детей до 3 лет в размере 5 тысяч рублей. Эту выплату могут получить семьи, имеющие право на материнский капитал.

Источник: Rg.ru.