Для получения ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно необходима регистрация на ЕПГУ

В Чувашской Республике в соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 10 апреля 2020 г. № 100 с июня месяца текущего года будут осуществляться ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно.

Выплаты осуществляются малоимущим семьям со дня достижения ребенком возраста 3 лет (но не ранее 1 января 2020 г.) до достижения ребенком возраста 8 лет на основании только одного документа – заявления. Представление иных документов не требуется. При этом определение доходов семьи для определения права на выплату будет осуществляться на основании имеющихся сведений в налоговых органах, пенсионном фонде и других государственных органах. Отдельной регистрации семьи в качестве малоимущей для назначения пособия не требуется.

Размер выплаты в 2020 г. составит 50 % величины прожиточного минимума для детей, установленной в Чувашской Республике за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты, а именно 4 770,50 рублей (9 541 рублей х 50%).

В период пандемии коронавирусной инфекции прием заявлений будет осуществляться только через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ). Для этого гражданину необходимо зарегистрироваться на официальном сайте www.gosuslugi.ru и подтвердить учетную запись (регистрацию и способы подтверждения учетной записи см. ссылка). После регистрации необходимо заполнить заявление на портале и направить в отдел социальной защиты.

Более подробная информация размещена на официальном сайте Минтруда Чувашии в баннере «Выплата на детей 3-7 лет», а также на сайте КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии (http://shuv-centr.soc.cap.ru/).

Источник: shuv-centr.soc.cap.ru.