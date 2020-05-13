В Чувашии вводятся дополнительные ограничения для курения табака

В Чувашии вводятся дополнительные меры, ограничивающие курение табака в отдельных общественных местах и в помещениях. Они направлены на охрану здоровья граждан от табачного дыма и последствий потребления табака

Согласно Постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.04.2020 №,153, внесены дополнительные изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 апреля 2016 г. № 108 «Об установлении дополнительных ограничений курения табака в отдельных общественных местах и в помещениях»,

Теперь, в дополнение к ранее введенным ограничениям, нельзя будет курить:

— в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения, занятые органами государственной власти, органами местного самоуправления;

— в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, помещения рынков, в нестационарные торговые объекты;

— на парковках общего пользования.

Справочно: В 2016 году в целях предотвращения воздействия окружающего дыма на здоровье человека постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики №108 от 13.04.2016 г., установлены дополнительные ограничения курения в пяти отдельных общественных местах и в помещениях:

на остановках общественного транспорта городского и пригородного сообщения, а также на расстоянии менее чем 15 метров от них;

на расстоянии менее чем 15 метров от входов в подъезды многоквартирных домов;

в местах проведения массовых мероприятий;

в подземных и наземных пешеходных переходах;

в границах территорий скверов, парков.

Специалисты Республиканского центра медицинской профилактики напоминают: потребление табака является существенной угрозой для здоровья граждан. С потреблением табака и воздействием табачного дыма связан ряд социальных, экономических и экологических последствий, а ущерб здоровью от потребления табака ложится тяжелым бременем на общество и государство. В Российской Федерации ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают от 350 тысяч до 500 тысяч граждан. Потребление табака увеличивает риск развития тяжелых сердечно-сосудистых, бронхолегочных, желудочно-кишечных, эндокринных и онкологических заболеваний, заболеваний репродуктивной системы и других заболеваний.

Первоисточник: БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины»