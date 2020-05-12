ЧГУ открывает доступ к онлайн-курсам для всех желающих

Чувашский госуниверситет расширяет возможности — теперь пройти специальные бесплатные курсы, доступные ранее только учащимся и сотрудникам вуза, может любой, кому интересна предложенная тематика. Данные курсы прошли аккредитацию и пользуются популярностью среди слушателей.

В первую очередь, курсы будут интересны потенциальным студентам. Это отличная возможность почувствовать университетскую атмосферу и познакомиться с преподавателями. Во-вторых, бесплатные курсы — отличная возможность узнать для себя что-то новое тем, кто хочет расширить свой кругозор. В-третьих, информация может быть полезной школьникам средних классов для подготовки к конференциям.

Первый блок бесплатных онлайн-курсов включаем в себя

курс «Чувашский язык», подготовленный преподавателями кафедры чувашской филологии и журналистики (ссылка на курс — vk.cc/atKQ6z), курс «Геоурбанистика» для любителей географии (ссылка на курс — vk.cc/atKQgT) и курс «Безопасность в чрезвычайных ситуациях», особенно актуальный в сегодняшней ситуации (ссылка на курс — vk.cc/atKQlW). Список бесплатных курсов будет пополняться, следите за новостями в официальной группе ЧГУ им. И.Н. Ульянова в сети «ВКонтакте» (https://vk.com/chuvsu).

Доступ к курсам открыт в системе дистанционного обучения ЧувГУ

по адресу: moodle.chuvsu.ru. Регистрация не требуется, курсы открыты для гостей.

Источник: Чувашский госуниверситет.