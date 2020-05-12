Управлением градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля утвержден график вывода в плановый ремонт котельных и тепловых сетей МУП «Шумерлинское предприятие тепловодоснабжения и водоотведения» в рамках подготовки к новому отопительному периоду 2020/2021 гг.

Таким образом, с 21 мая текущего года будет остановлена подача горячего водоснабжения потребителям от котельных №2 (К.Маркса, д.10), №6 (пер.Банковский), №7 (ул. Урукова, д.17), №8 (ул. Щорса, д.8) до 3 июня 2020 года. От котельной №13 (ул. МОПРа, д.16) подача горячего водоснабжения будет приостановлена с 6 по 19 июля 2020 года.

Приносим извинения за доставленные неудобства.

Сайт администрации города Шумерли.