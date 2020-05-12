Утверждены Порядок и условия назначения и предоставления ЕДВ на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно

Соответствующее постановление подписано Кабинетом Министров Чувашской Республики 30 апреля текущего года.

Документ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования – 11 мая 2020 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Напомним, что ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно предоставляется в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Чувашской Республике за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты, а именно 4 770,50 рублей (9 541 рублей х 50%) в 2020 году.

Критерием определения нуждаемости семьи для предоставления ежемесячной выплаты установлено непревышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной в Чувашской Республики за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты, а именно 9 538 рублей в 2020 году.

Предоставление каких – либо документов для назначения ежемесячной выплаты помимо заявления не требуется.

В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению коронавирусной инфекции в отделах социальной защиты населения временно ограничен личный прием граждан. Заявление на предоставление выплаты необходимо подать в электронном виде через портал gosuslugi.ru . Выплаты будут производиться с июня текущего года расчетом с 1 января 2020 года.

Источник: Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.