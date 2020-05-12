Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

Подать заявление на получение материальной помощи можно удалённо: через портал госуслуг или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России.

Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребёнка уже с 1 июня. Правила оказания такой материальной помощи утвердило Правительство.

Единовременные выплаты семьям с детьми анонсировал Президент Владимир Путин во время телеобращения 11 мая. «Созданные нами в последние годы благоприятные для развития экономики макроэкономические условия, оздоровление банковской, финансовой системы страны, и накопленные резервы позволяют нам принять дополнительные решения по поддержке людей», – подчеркнул глава государства.

Для получения выплаты достаточно подать заявление. Сделать это можно дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания.

На рассмотрение заявления отводится не более 5 дней. На осуществление выплаты – не более 3 дней. За её назначением можно обратиться до 1 октября.

Все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет, смогут воспользоваться ещё одной мерой поддержки. Для них предусмотрена выплата в 5 тыс. рублей на ребёнка за апрель, май и июнь. Для её получения также достаточно подать заявление в Пенсионный фонд.

Документ

PDF380KbПостановление от 11 мая 2020 года №652

Источник: government.ru.