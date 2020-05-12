О вступлении новых правил технического осмотра транспортных средств

Документ с поправками в закон о техосмотре транспортных средств подготовили в Министерстве экономического развития РФ (МЭР). Госдума приняла их сразу в трёх чтениях. Теперь обязательное прохождение технического осмотра автомобиля будет проводиться раз в два года для легковых автомобилей возрастом от 4 до 10 лет и ежегодно для машин старше 10 лет. «Новые» автомобили – младше четырех лет – освобождаются от процедуры технического осмотра.

Справочно: Действующий по настоящее время порядок подразумевал прохождение техосмотра раз в два года для машин от трех до семи лет, и раз в год для авто старше семи лет.

Также изменился порядок прохождения технического осмотра для грузовых транспортных средств грузоподъемностью до 3,5 т, мототранспортные средства, прицепы и полуприцепы возрастом от четырех до 10 лет теперь обязаны проходить ТО раз в два года. Все транспортные средства старше 10 лет – ежегодно.

Свыше 3,5 т. каждый год. Кроме того, все такси старше пяти лет должны будут проходить техосмотр раз в полгода. До 5 лет каждый год. Также ежегодно будут проводить технический осмотр автобусы и другие виды транспорта для перевозки пассажиров. Раз в полгода процедуру ТО должен проходит спецтранспорт.

Изменения в Федеральный закон от 1.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств» были внесены ещё в июне 2019 года. Однако указанным законом, внесены изменения в статью 5 Федерального закона от 06.06.2019 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части переноса срока вступления в силу Федерального закона на 1 марта 2021 года.

Справочно: Действующий по настоящее время порядок подразумевал прохождение техосмотра раз в два года для машин от трех до семи лет, и раз в год для авто старше семи лет.

При прохождение ТС техосмотра можно будет посмотреть подробные фотографии автомобиля с указанием спутниковых координат проведения съёмки, с фиксацией времени начала техосмотра и времени окончания техосмотра. Такая подробная съёмка введена для того, чтобы максимально исключить варианты фальсификации (подделки). Частичная съёмка уже вводилась ранее. Но работники станций техобслуживания без проблем обходили это требование.

Справочно: Ответственным оператором ЕАИСТО является МВД РФ.

Сделанные фотографии будут передавать в единую базу ЕАИСТО.

Введена пропускная способность для каждого пункта технического осмотра. Таким образом, каждый пункт сможет обслуживать строго определенное количество автомобилей ежедневно. Данное значение будет занесено в ЕАИСТО. Приём будет прекращаться автоматически: если отклонение от нормы превысит 5%, то есть система просто не даст оформить диагностическую карту, что позволит исключить факты проведения фальсифицированных техосмотров, а также поможет избежать очередей на пунктах техосмотра.

Контролировать станции технического обслуживания на соблюдения закона о техосмотре, возложена на полицию. Органы правопорядка смогут в любое время посетить пункты техосмотра, даже под видом простых автолюбителей.

Новый закон о техосмотре предусматривает создание единого реестра, в котором будут указаны станции технического обслуживания, допущенные к проведению техосмотров и выдаче диагностических карт. Составление и дальнейшее сопровождение реестра ведет Российский союз автостраховщиков.

Кроме того, планируется организация передвижных пунктов технического осмотра транспортных средств. Они будут оснащены также как и стационарные аналоги. Как будет проходить техосмотр в таких пунктах — пока неизвестно. Порядок их работы разрабатывается правительством Российской Федерации.

Диагностическая карта, как бумажный носитель информации о техническом состоянии транспортного средства постепенно утратить свою актуальность.

Справочно: старые диагностические карты будут действовать до окончания срока их действия.

Диагностическая карта станет электронной. Она подписывается электронной подписью технического эксперта, который провёл процедуру диагностики транспортного средства. Таким образом, владелец машины на руки ничего не получит. Однако если бумажный вариант ему будет необходим, то его в первый раз выдадут бесплатно. Повторная выдача будет платной.

Помимо ужесточения процедуры прохождения и получения диагностической карты технического осмотра транспортного средства, также новые правила прохождения техосмотра придётся строго соблюдать не только автолюбителям, но и пунктам технического обслуживания. С 8 июня 2020 года ужесточится ответственность за нарушение.

Так, за использование автомобиля без диагностической карты автолюбителям придется оплатить штраф в размере 2 000 рублей (статья 12.5 КоАП РФ). Но штрафовать за данное нарушение возможно будет не чаще одного раза в день. Таким образом, за месяц вождения без диагностической карты владелец транспортного средства может заплатить штрафов в размере 60 000 рублей.

Справочно: Статья 12.5 КоАП РФ. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, ши транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак ”Инвалид'.

«Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по Допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями Должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 — 7 настоящей статьи».

Также, за выдачу фальсификационной (поддельной) диагностической карты (статья 14.4.1 КоАП РФ) придётся оплатить штраф в размере от 100 000 руб. до 300 000 руб. Аналогичное наказание предусмотрено за внесение фальсификационную (поддельную) диагностическую карту в систему ЕАИСТО.

Справочно: Статья 14.4.1 КоАП РФ. Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств. «Осуществление аккредитации операторов технического осмотра с нарушением требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств».

Кроме того, с учетом изменения законодательства, будет предусмотрена административная ответственность за работу станций технического осмотра без соответствующей аккредитации. Таким образом, за данное нарушение юридическому лицу придётся оплатить штраф в размере до 300 000 рублей., а при повторном выявление фактов не устранения нарушений законодательства размер штрафа возрастает до 500 000 руб... В случае если станции технического осмотра продолжит свою деятель без устранения выявленных нарушений, то в таком случае ответственного лица привлекут к уголовной ответственности по статье 171 УК РФ сроком до 6 месяцев лишения свободы.

Справочно : Статья 171 УК РФ. Незаконное предпринимательство. «Осуществление предпринимательской Деятельности без регистрации ши без ЛИЦИЗИИ в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это Деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям ши государству либо сопряжено с извлечением Дохода в крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных статьей 171.3 настоящего Кодекса».

В связи с тем, что новые правила технического осмотра транспортных средств вступают в силу 1 марта 2021 года, у владельцев станций технического осмотра есть определенное количество времени, для приведение в нормативное состояние станций технического осмотра в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации, а у автолюбителей получить диагностические карты по старым правилам.

Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики.