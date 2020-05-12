Олег Николаев объяснил, почему в Чувашии пока не будут открывать торговые центры

Сегодня, 12 мая, на еженедельном совещании с участием глав районов и городов республики врио Главы Чувашии прокомментировал критерии для выхода из ограничений по коронавирусу.

Так, для перехода к снятию ограничений коэффициент распространения инфекции должен быть равен 1. Проще говоря, один инфицированный должен заражать не более одного человека. В Чувашии сейчас этот коэффициент равен 1,28.

Также свободные койки в системе здравоохранения должны составлять не менее 50% от общего объема, у нас сейчас этот показатель составляет около 30%.

Третий важный индикатор – охват населения тестированием. Из 100 тысяч человек должны быть протестированы не менее 70 жителей региона. В Чувашии этот показатель сейчас — 75 человек на 100 тысяч населения.

«Мы только по одному критерию попадаем в эти показатели. И, конечно, эта ситуация говорит о том, что мы в Чувашской Республике должны быть максимально сконцентрированы и внимательны в принятии решений по дальнейшему смягчению ограничительного режима», – пояснил свою позицию Олег Николаев.

Врио Главы Чувашии также отметил, что изменение ситуации как в лучшую, так и в худшую сторону зависит от того, насколько сознательно жители республики будут выполнять рекомендации и требования врачей. Пока же многие, в том числе являющиеся носителями COVID-19, пренебрегают санитарно-эпидемиологическими правилами. И это очень наглядно видно по результатам майских праздников.

«Если на входе в праздничные дни в конце апреля – начале мая мы с вами могли строить достаточно оптимистичные прогнозы и говорили о возможности открытия торговых центров, то по окончании этого праздничного периода статистика и ситуация в корне поменялись. Количество заболевших в этот период у нас увеличилось кратно», – отметил Олег Николаев.

За начало мая изменилась и структура заболевших. Если в конце апреля медики говорили, что почти 90% инфицированных COVID-19 болеют бессимптомно и переносят болезнь в легкой форме, то сейчас болеющих тяжелее и имеющих ярко выраженную клиническую картину стало больше.

«Нужно отметить еще один фактор – достаточно много людей с ярко выраженными симптомами приехали из других регионов. И еще хуже – приехав уже больными на родину домой, большинство этих людей не желали прийти добровольно в учреждения здравоохранения, пройти соответствующую процедуру по тестированию. Тем самым они подвергали опасности своих близких. Есть факты, когда подвергались опасности близкие, которые изначально находятся в зоне риска. Ну вот, в частности, один пример, когда приехавший наш земляк из другого региона, будучи больным, находясь дома, заразил свою супругу, старшего сына, который изначально болел ДЦП, а это явно человек из зоны риска, ну и младшего заразил, совсем маленького ребенка. Конечно, такого рода случаи вообще в голове не укладываются», – заявил врио Главы Чувашии.

Олег Николаев отметил, что Президент страны поручил руководителю каждого региона принимать решения по выходу их режима ограничений, учитывая реальную обстановку.

«Исходя из статистики и жизненных примеров, конечно же, ни о каком начале работы торговых центров у нас в Чувашской Республике не может быть и речи», – резюмировал врио Главы региона.

Источник: чувашинформ.рф.