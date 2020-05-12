Котельные уходят на профилактику

После завершения отопительного сезона администрация Шумерли на своем официальном сайте сообщила о поэтапной остановке работы котельных ГУП «Чувашгаз» и МУП «Шумерлинское предприятие тепловодоснабжения и водоотведения» для проведения плановых ремонтных работ и подготовки объектов к следующему осенне-зимнему периоду. А значит, будет приостановлено горячее водоснабжение.

Согласно графику Чувашгаза первой на профилактику с 15 мая уйдет блочно-модульная котельная по переулку Школьному, ремонтные работы там продлятся до 29 мая. Затем, с 26 мая по 9 июня, остановят блочно-модульные котельные по улицам Коммунальной и Ленина. Жителям домов, обеспечиваемых горячей водой от БМК по улице Сурской, придется потерпеть неудобства с 15 по 29 июня, по улицам К. Маркса и Чайковского – с 3 по 17 августа.

С 21 мая и до 3 июня будет остановлена подача горячей воды потребителям сразу от четырех муниципальных котельных: № 2 по улице К. Маркса, № 6 по переулку Банковскому, № 7 по улице Урукова и № 8 по улице Щорса. Горячее водоснабжение от котельной № 13 по улице МОПРа приостановят с 6 по 19 июля.

Наталья Игнатьева.