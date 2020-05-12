Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» с 1 января 2020 г. установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно (далее – ежемесячная выплата), предоставляемая в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации.

В целях обеспечения осуществления ежемесячной выплаты принят Указ Главы Чувашской Республики от 10 апреля 2020 г. № 100 «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно».

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 апреля 2020 года № 214 утвержден Порядок и условия назначения и предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

Выплата осуществляется малоимущим семьям. Критерием определения нуждаемости семьи для предоставления ежемесячной выплаты установлено непревышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной в Чувашской Республики за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты, а именно 9 538 рублей в 2020 году.

Размер ежемесячной выплаты составляет 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Чувашской Республике за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты, а именно 4 770,50 рублей (9 541 рублей х 50%) в 2020 году.

Кроме заявления предоставление каких – либо документов для назначения ежемесячной выплаты не требуется.

В 2020 году ежемесячная выплата будет осуществляться за прошедший период (но не ранее 1 января 2020 г.) начиная со дня достижения ребенком возраста 3 лет до достижения ребенком возраста 8 лет; если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 года.

В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно выплата осуществляется на каждого ребенка.

Начиная с 2021 года ежемесячная выплата будет осуществляется со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев с этого дня. В остальных случаях ежемесячная выплата будет осуществляется со дня обращения за ее назначением.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина выплаты начнутся с июня 2020 года.

Отказ в назначении ежемесячной выплаты осуществляется по следующим основаниям:

смерть ребенка;

размер среднедушевого дохода семьи превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Чувашской Республике за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты;

наличие в заявлении недостоверных или неполных данных;

при достижении ребенком возраста 8 лет;

при прекращении гражданства Российской Федерации;

при выезде получателя выплаты или ребенка на постоянное место жительства за пределы Чувашской Республики;

в случае смерти ребенка;

в случае смерти получателя выплаты;

при помещении ребенка на полное государственное обеспечение или установлении над ним опеки;

в случае признания получателя выплаты недееспособным либо ограниченно дееспособным;

в случае отказа получателя от ее получения.

В период пандемии коронавирусной инфекции прием заявлений будет осуществляться только через «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Для этого гражданину необходимо зарегистрироваться на официальном сайте www.gosuslugi.ru и подтвердить учетную запись. После регистрации необходимо заполнить заявление на портале и направить в отдел социальной защиты.

Порядок регистрации на Едином портале государственных услуг

Перейти на официальный сайт www.gosuslugi.ru и кликнуть по кнопке «Зарегистрироваться». Форма регистрации расположена на странице https://esia.gosuslugi.ru/registration/ . На этапе регистрации необходимо заполнить 3 поля: фамилия, имя, номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Если при регистрации вы указали номер мобильного, на следующей странице в поле «Код подтверждения» необходимо ввести комбинацию из цифр, высланных виде SMS-сообщения на указанный номер телефона. Затем нажать кнопку «Продолжить». Если код указан корректно и система подтвердила номер телефона, на следующей странице необходимо придумать пароль и ввести его два раза. Если при регистрации вы указали адрес электронной почты вместо номера мобильного телефона, потребуется перейти по ссылке из письма, высланного системой на электронный ящик. Затем так же задать пароль для входа. После уведомления об успешно завершенной регистрации, система перенаправит вас на форму заполнения личных данных. Она включает в себя паспортные данные и номер СНИЛС. После ввода личных данных и их проверки уровень учетной записи повысится до стандартной. Чтобы полноценно пользоваться государственными услугами через интернет, вам необходимо подтвердить учетную запись. На портале существует 3 способа подтверждения личности:

лично обратившись с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в удобный Центр обслуживания (отделение ФГУП «Почта России», МФЦ России, центр обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком», и др.);

обратившись с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в удобный Центр обслуживания (отделение ФГУП «Почта России», МФЦ России, центр обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком», и др.); почтой заказав получение кода подтверждения личности Почтой России из профиля Госуслуг;

заказав получение кода подтверждения личности Почтой России из профиля Госуслуг; онлайн через веб-версии интернет-банков или мобильные приложения Сбербанка, Тинькофф Банка и Почта Банка (при условии, что вы являетесь клиентом одного из банков)

Если вы являетесь клиентом Почта Банка необходимо выполнить следующий порядок действий:

Зайти в личный кабинет приложения «Почта банк»;

На главной странице приложения «Почта банк» нажать кнопку «Оплатить и перевести»;

Из перечня услуг и поставщиков выберите «Госуслуги»;

Нажмите «Подтверждение учетной записи Госуслуг»;

В появившейся форме введите свой СНИЛС и нажмите «Подтвердить»;

Дождитесь получения кода подтверждения (поступит в виде SMS либо Push-уведомления);

Укажите полученный код подтверждения в строке «Введите код подтверждения» и нажмите «Подтвердить».

Если вы являетесь клиентом Сбербанка необходимо выполнить следующий порядок действий:

Зайти в личный кабинет приложения «Сбербанк»;

На главной странице приложения «Сбербанк» выберите раздел «Платежи»;

Из перечня выберите категорию «Регистрация на Госуслугах»;

В появившейся форме выберите «Подтвердить учетную запись»;

Проверьте правильность и актуальность личных данных;

Введите свой СНИЛС и нажмите «Продолжить»;

После поиска Вашей учетной записи на портале Госуслуг в приложении появится сообщение «Ваша учетная запись подтверждена».

Если вы являетесь клиентом Тинькофф Банка необходимо выполнить следующий порядок действий:

Зайти в личный кабинет приложения «Тинькофф»;

На главной странице приложения «Тинькофф» нажмите кнопку «Платежи»;

Из перечня платежей выберите категорию «Госуслуги»;

Нажмите «Регистрация на gosuslugi.ru»;

В появившейся форме выберите «Подтвердить учетную запись»;

Проверьте правильность и актуальность личных данных;

Введите свой СНИЛС;

Нажмите «Подтвердить учетную запись».

Указ Президента РФ от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Постановление Правительства РФ от 31.03.2020 N 384 «Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении»

Указ Главы ЧР от 10.04.2020 № 100 «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»

Постановление Кабинета Министров ЧР от 30.04.2020 N 214 «Об утверждении Порядка и условий назначения и предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»РаспечататьПоделиться

Прикрепленные файлы

УКАЗ 199 от 20.03.2020Скачать(pdf, 214,56 Kb) 384 ППРФ от 31.03.2020Скачать(pdf, 656,98 Kb)

Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.