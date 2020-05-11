Медицинские работники в Чувашии начали получать дополнительные выплаты за работу с инфицированными коронавирусом

Всего дополнительные выплаты получат 3 462 работника, в т.ч. 1105 специалистов скорой медицинской помощи, 1199 специалистов поликлиники, 1158 специалистов стационара.

Для специалистов непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, (это сотрудники специализированных бригад скорой медицинской помощи, инфекционных стационаров, работающие непосредственно с зараженными коронавирусом) суммы такие же, как обозначены в указе президента страны Владимира Путина. Врачам скорой помощи – 50 тысяч рублей, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям – по 25 тысяч. В стационаре врачи получат 80 тысяч, средний медперсонал – по 50 тысяч, младший медперсонал – по 25 тысяч рублей.

Остальные специалисты, в том числе и поликлиник, получают надбавки за работу с пациентами с COVID-19 и с лицами из группы риска, рассчитанными в процентном соотношении от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в ЧР за 9 месяцев 2019 года:

в службе скорой медицинской помощи и поликлинике: врачи – 20,3 тыс. рублей (80% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в ЧР за 9 месяцев 2019 года); средний медперсонал – 10,2 тыс. рублей (40%); средний медперсонал по приему вызовов и младший медперсонал в поликлинике – 5,1 тыс. рублей (20%);

— в стационаре: врачи – 25,4 тыс. рублей (100%); средний медперсонал – 12,7 тыс. рублей (50%); младший медперсонал – 7,6 тыс. рублей (30%).

— Деньги за апрель на зарплатные карты уже начали поступать, — сказал министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

В минздраве республики отмечают, в настоящее время еще дополнительно выделены федеральные средства на сумму 82,6 млн. рублей, которые также будут направлены на дополнительные выплаты врачам.

Напомним, по инициативе врио Главы республики Олега Николаева, из бюджета Чувашии дополнительно выделено 28,0 млн. рублей на стимулирующие выплаты категориям работников, которые не подпадают под федеральное вознаграждение, но также участвуют в борьбе с коронавирусом.