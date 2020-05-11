Комментарий врио Главы Чувашской республики Олега Николаева по итогам совещания с Президентом России Владимиром Путиным:



Сегодня президент страны Владимир Владимирович Путин сообщил о завершении всеобщего режима нерабочих дней. Он подчеркнул, что решение сложное и подтвердил особые полномочия регионов в части окончательного оформления этого решения. К сожалению, за прошедшие майские праздники в Чувашии ситуация резко обострилась. Мы видим не просто увеличения числа выявленных инфицированных, а, что намного важнее, увеличение количества госпитализированных, то есть людей с клиническими показаниями. Из трех показателей, которые правительство страны обозначило для оценки возможности снятия ограничительных мер, в настоящий момент в республике в нормальной зоне находится только один. Объективная ситуация не позволяет принять решение о повсеместном возобновлении деятельности организаций и предприятий, которые соблюдали режим нерабочих дней. Отмечу, ранее в Чувашии была разрешена работа производственных предприятий, организаций строительной отрасли и отдельных сфер услуг, которые выполняют требования по соблюдению необходимых мер безопасности. Сегодня этот перечень организаций расширен не будет. При этом обсуждение таких возможностей правительство Чувашии ведет. Чтобы соответствующие решения были приняты, необходимо четко выполнять предписанные режимом повышенной готовности правила безопасности. Это и соблюдение самоизоляции, и ограничение контактов, и соблюдение гигиенических предписаний. Как одно из решений – введение обязательного масочного режима при нахождении в местах скопления людей. Соблюдение этих требований позволит нам удержать ситуацию под контролем.