Сурский оборонительный рубеж обеспечен господдержкой

Елена Голованова, директор Центра детского творчества г. Шумерли:

Подписанный врио Главы Чувашии О.А. Николаевым Указ об объявлении 2021 года Годом, посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, – событие архиважное!

Сегодня как никогда ясно, что без патриотического воспитания подрастающего поколения мы не сможем уверенно двигаться вперед ни в экономике, ни в образовании, ни в культуре.

В 2013 году я работала в школе № 3 и принимала участие в разработке проекта музея под открытым небом, инициированным краеведами Н. Кондратьевым и А. Пояндаевым. Тогда мы могли только мечтать о том, что когда-то это станет делом республиканского уровня.

Проект «Восстановление Сурского рубежа обороны как музея под открытым небом» имеет колоссальное значение! Интерес к данному проекту в городе появился с самого начала восстановительных работ. Тогда распоряжением главы администрации г. Шумерли была создана рабочая группа по реализации проекта, куда вошли как представители организаций и предприятий, так и общественники. С «Шумерлинским лесничеством» было проведено согласование о месте реконструкции, после чего начались работы по восстановлению части Сурского рубежа в 98-м квартале 17-го выдела «Шумерлинского лесничества». Музей под открытым небом расположен на в 4-х километрах от г. Шумерли и соединен с городом песчаной дорогой. Это самый высокий участок берега на Суре и даже в самое обильное половодье не зальется талой водой.

Уже сейчас на месте восстановительных работ часто бывают организованные группы школьников и просто любознательные шумерлинцы. Небольшими компаниями и семьями останавливаются и проплывающие на лодках и плотах по Суре туристы. Для того, чтобы экскурсанты могли без препятствий посещать музей под открытым небом энтузиастами сделан мост через овраг, изготовлены информационные щиты.

Вид на очертания окопов, траншей и противотанковых рвов открывает возможность через призму туризма прикоснуться к живой истории, к подвигу работников тыла во имя сокрушения наступления вражеских войск фашисткой Германии. Разработанный туристический маршрут создаст предпосылки для сохранения памяти о событиях времен войны как для жителей и гостей Чувашии, так и для подрастающего поколения.

Всем шумерлинцам предлагаю консолидированное информационное продвижение нового туристического продукта, а для этого необходимо довести работы по развитию музея под открытым небом до логического завершения. Хочется надеяться, что и предприниматели, и организации, независимо от их организационно-правовых форм собственности, граждане примут активное участие в мероприятиях, проводимых в рамках Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.