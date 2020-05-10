Шумерлинцы о Дне Победы

Начальник отдела подбора и обучения АО «ШЗСА» Елена Кузнецова: «Из-за напряжённой эпидемиологической ситуации масштабные празднования юбилейного Дня Победы были отменены. Но всё же праздник, несмотря ни на что, состоялся, только в другом формате. И это здорово! В преддверии 75-летней годовщины Победы руководители АО „ШЗСА“ почтили память погибших героев и возложили цветы к памятникам Великой Отечественной войны.

Накануне праздника профсоюзным комитетом, Советом ветеранов и активом АО „ШЗСА“ для ветеранов был организован мини-концерт песен военных лет с участием ВИА ШЗСА „Трудовые резервы“, который прошёл перед окнами ветеранов, доставив им море положительных эмоций.

9 Мая с самого утра ощущение праздника атмосферу праздника создавали различные акции, проводимые в этот день в городе, в которых жители приняли активное участие. Это и „Бессмертный полк дома“ , и „Окна Победы“, и „Поем двором“, и „Фонарики Победы“. Добавлю, что новации этого года в плане перехода празднования в онлайн можно использовать и в дальнейшем, это только подчеркнёт масштаб праздника и ещё больше сплотит россиян».