Шумерлинцы о Дне Победы

Людмила Бочарова, педагог-психолог гимназии № 8:

Ещё маленьким ребёнком я, рассматривая медали моего дедушки, восхищалась его мужеством и стойкостью. Когда деда не стало в нашу семью пришла традиция — отмечать великий праздник День Победы у нас в доме. 4 дочери деда, внуки, а теперь и правнуки. В сегодняшних условиях у нас не было возможности собраться в нашем доме, но праздник состоялся благодаря мессенджерам. Поздравления по видеосвязи, воспоминания о нашем Герое — это ценно.

Как настоящий патриот я не могла пропустить новые традиции. С дочкой-первоклассницей мы создали Окна Победы, приготовили фонарики, с волонтерами Победы гимназии № 8 организовали акцию «Поем двором» песню «День Победы» и вели прямой эфир из микрорайона «Камчатка». Исполняя главную песню праздника у меня наворачивались слезы радости, ведь я не одна, мы объединились и стали сильнее. Люди на балконах, в своих окнах пели с нами, смотрели наш прямой эфир и благодарили героев Великой Отечественной войны за мир в нашей стране.

Ничего не помешало Дню Победы и в этом году остаться любимым для всех праздником!