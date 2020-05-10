Шумерлинцы о Дне Победы

Анатолий Пояндаев, ветеран пограничных войск, краевед:

— Для меня День Победы – это главный праздник. Это возможность выразить дань уважения поколению победителей, тем, кто, ценой своей жизни боролся за мир.

Очень жаль, что в этом году не было возможности для массовых мероприятий. Но праздник все же состоялся. Было приятно видеть, как к Вечному огню в Шумерле приходили люди и клали цветы. Мы с сослуживцами также не остались в стороне, стараясь при этом соблюдать все правила безопасности.

С трепетом вслушивался в песни военных лет, звучавшие на улицах города. И было очень приятно проходить мимо окон Победы.