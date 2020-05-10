Николай Малов: «Онлайн-форматы компенсируют невозможность собраться вместе в День Победы»

Депутат Госдумы Николай Малов рассказал об акциях ко Дню Победы, в которых он принял участие в онлайн-формате.

— Более 208 тысяч уроженцев Чувашии защищали Родину на фронтах Великой Отечественной войны, каждый второй не вернулся домой. Мы помним и гордимся бесконечным подвигом отцов, дедов и прадедов, тех, кто отстоял мир и саму возможность жить на родной земле для нас – их потомков.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» я рассказал о своих дедах в рамках акции «Бессмертный полк онлайн».

Оба моих деда после начала Великой Отечественной войны были призваны Ядринским районным военным комиссариатом, в 1941-ом ушли на фронт. Красноармеец Петр Иванович Малов был сапером и пропал без вести в декабре 42-ого.

Другой мой дед по материнской линии Петр Федорович Цыганов в составе 26-й отдельной бригады принимал участие в битве за Москву. Погиб в конце декабря 1941 года в бою около деревни Жилинка Малоярославецкого района Калужской области.

Другая акция, в которой я принимаю участие каждый год в преддверии 9 Мая – встречи с ветеранами Великой Отечественной войны из трех районов Чувашии – Ядринского, Красночетайского и Аликовского. Этой традиции уже 15 лет.

В этом году впервые с 2005-го, когда и начались наши традиционные встречи, у нас нет возможности собраться вместе. Но не поздравить с юбилеем Великой Победы наших уважаемых ветеранов, конечно, не мог.

Позвонил участникам войны из разных городов и районов Чувашии, со многими из которых лично знаком уже очень давно. Через своих помощников и работников социальной службы передал праздничные наборы, которые каждому доставили домой. Все ветераны, которых я поздравил, отмечают юбилей Великой Победы в кругу родных и близких людей, вместе со своими детьми, внуками и правнуками. Так и должно быть. Здоровья им еще на долгие годы.

Мы все в неоплатном долгу перед нашими ветеранами, перед их доблестью, самопожертвованием, стойкостью и силой духа. К сожалению, многих из тех, кто участвовал в наших первых встречах, уже нет с нами, но память о них бережно хранят дети, внуки, правнуки. Низкий поклон фронтовикам, которые остаются в строю, здоровья им ещё на долгие годы. 75-летие Великой Победы главный праздник для нашей страны, а ветераны – его главные герои, — сказал Николай Малов.