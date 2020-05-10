Николаев Николаев: «Çĕнтерÿ кунĕ – мăнаçланмалли сăлтав»

Вчера наша большая страна отметила 9 Мая, в котором сплетены радость победы и горечь утрат, но и, конечно же, безграничная гордость за свою страну. О праздновании 75-ой годовщины Великой Победы своими впечатлениями поделился депутат Госсовета Чувашии, главный врач федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Чебоксары) Николай НИКОЛАЕВ: – День Победы – для всех священный день. К его празднованию готовилась вся страна. К сожалению, в силу известных событий его не смогли отпраздновать широко. Но это николько не умиляет историческое событие. И вчера, уверен, День Победы в каждой семье отметили достойно.

У нас, например, на работе подготовлена фотогалерея, которая знакомит с участниками Великой Отечественной войны – родственниками наших работников. Получилось достойно. Фотогалерею мы намерены дополнять в течение года.

В кругу семьи мы пели фронтовые песни. У меня дедушки со стороны мамы и папы, а также дядя (брат мамы) – участники ВОВ. У супруги дедушка воевал с японцами. Для нас День Победы – глубоко почитаемый праздник.

