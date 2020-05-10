Наталия Добрянская: "Отдали дань памяти нашим дедам! "

Депутат новочебоксарского горсобрания, председатель новочебоксарского отделения Союза женщин Чувашии Наталия Добрянская отметила, что празднование в этом году 9 мая, несмотря ни на что, прошло ярко и душевно, как всегда. «Вчера была очень хорошая погода, что тоже радовало! Администрация города и ГОВД дали возможность горожанам в рамках соблюдениях социального дистанцирования возложить цветы в Вечному огню. Жители города, общественники, депутаты поздравили Ветеранов тыла, представители женских клубов тоже сделали это, исполнив песню «День Победы». Члены женсовета Новочебоксарска тоже пели вместе с жителями города «День Победы», украшали окна, балконы, участвовали в акции «Огонь Победы». В 22.00 все, кто был дома, в городе выставляли зажженные свечи на подоконниках, отдавая таким образом дань Памяти нашим дедам. Мы всей семьёй тоже готовились к этому Великому празднику: выложили фото своих дедов, приняв участие в онлайн-акции «Бессмертный полк», украсили окно, вспомнили слова песни «День Победы», а в 22.00 зажгли свечи».
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