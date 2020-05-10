Валерий Аввакумов: «Меня восхищают волонтеры и горожане, поющие из своих окон»

Председатель Новочебоксарского городского Совета ветеранов Валерий Аввакумов поделился мнением о новых форматах празднования Дня Победы.

— С каждым годом всё меньше участников войны. Уходят последние – те, кому сегодня 95-97 лет. День Победы – главный праздник для них и для нас.

Для нас он особенный еще и тем, что мы ответственны за то, какие знания и опыт мы передадим молодым.

В этом году восхищаюсь нашими молодыми волонтерами, которые делают прямо сейчас очень важную работу, доставляя продукты для пожилых.

Особое настроение 9 мая этого года создавали люди, которые пели песни из «окон Победы». Спасибо всем за это! – сказал Валерий Аввакумов.