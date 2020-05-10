Андрей Семенов: "Мы, россияне, помним. Чтим и гордимся! "

Депутат новочебоксарского горсобрания Андрей Семенов прокомментировал новый формат празднования Дня Великой Победы.

«Удивительные у нас все-таки люди, и их не сломить никакими коронавирусами. В дни нынешних испытаний все сплотились, и несмотря ни на что встретили наш великий праздник, День Победы. Встретили по-новому, не на площадях и улицах, а во дворах, на своих балконах, в окнах своих квартир. Это было впервые в жизни, но не менее душевно и волнующе, чем в прошлые годы.

Я со своими внуками рисовал гуашью рисунки к 9 мая прямо на оконном стекле. Совместное исполнение “Катюши” на балконе, свечи памяти в окнах — все это люди делали не по чьей-то указке, а по велению сердца, потому что хотели напомнить, что они — внуки и правнуки поколения победителей. Ком встал в горле, когда вечером я увидел многоэтажные дома, и огоньки, горящие тут и там. Значит, мы, россияне, помним. Чтим и гордимся. Думаю, все это новые традиции, которые нужно продолжить».