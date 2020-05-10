Алена Аршинова: «Благодаря вовлеченности людей онлайн-акции ко Дню Победы приобрели огромный масштаб»

Депутат Госдумы, и.о. секретаря Чувашского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» Алена Аршинова рассказала об акциях ко Дню Победы, которые прошли в онлайн-формате.

— Особая эпидемиологическая ситуация диктует нам свои условия – практически все акции, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, перешли в режим онлайн. В новом для себя формате прошел и «Бессмертный полк»: мы всё так же вспоминаем своих героев войны, их подвиги, а шествия с портретами наших дедов и прадедов перебрались на наши с вами странички в социальных сетях.

Для меня, как и для любого жителя нашей страны, День Победы очень близкий и личный праздник. Оба моих прадеда воевали, о них я рассказала в социальных сетях.

Еще одна прекрасная акция, в которой я приняла участие, – «Звонок ветерану».

Сейчас все наши ветераны Великой Отечественной войны находятся на вынужденной самоизоляции из-за пандемии коронавируса. И мы не можем увидеться с ними вживую, как делали это раньше. Очень здорово, что наши ветераны не оставлены без внимания: мы с коллегами звоним им, общаемся, узнаем, как дела, что их беспокоит, в решении какого вопроса мы можем помочь.

Общаясь с нашими ветеранами, еще раз убедилась в том, что они – феноменальные люди! У них абсолютно ясный ум, ясное сознание, великолепная память.

Я дозвонилась до трех ветеранов Великой Отечественной войны из Чувашии. С некоторыми из них мы виделись в прошлые годы на парадах Победы, с кем-то пообщались впервые. Говорили долго и обо всем: о политике, о жизни, о злободневных вопросах транспортной доступности в деревнях, о дополнительной поддержке бывших узников концлагерей. Вместе с коллегами на всех уровнях власти будем решать эти вопросы.



Еще раз отмечу, что наши ветераны – феноменальные люди. С ними очень приятно и интересно общаться. Надеюсь, что скоро мы сможем встретиться, пообщаться вживую, рассказать, как решаются вопросы, взятые на наш контроль.

Также мы вместе с солистом Чувашского государственного театра оперы и балета Сергеем Кузнецовым присоединились к международной акции, запущенной при поддержке «Единой России», — «День Победы на родном языке». Исполнили в режиме онлайн великую песню «День Победы».

Особую радость вызывает тот факт, что 26339 участников из 2430 населенных пунктов нашей страны, участники из 14 зарубежных стран объединила акция «Рисуем Победу». Мероприятие стало самой масштабной детско-юношеской онлайн-акцией, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году акция, проходящая в рамках партпроекта «Единой России» «Новая школа», впервые состоялась в онлайн-формате. Заметно выросло количество проницательных эссе, прекрасных рисунков. За счет активности дошколят средний возраст участников акции «Рисуем Победу» «помолодел» до 6,5 лет.

Благодаря вовлеченности людей замечательная акция растет, развивается и распространяется по всем уголкам планеты.

Призываю присоединиться к акции и в следующем году! — сказала Алена Аршинова.