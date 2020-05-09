09 Май

9 Мая в Шумерле состоялось торжественное возложение цветов и венков

Спасибо за мир, ветераны!

День Победы… Нет в России такой семьи, которую не затронула Великая Отечественная война. У каждой семьи своя память и боль, именно поэтому все мы относимся ко Дню Победы особенно трепетно, стараемся воздать дань уважения всем, кто подарил нам мирное небо.
Праздник, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, должен был стать особенным. Он и стал, но не таким, какой ожидали все. Активное распространение коронавирусной инфекции не позволило провести ни один из самых ярких парадов, ни многочисленное шествие Бессмертного полка. Большинство мероприятий плавно перешло в просторы Интернета. Вошло в обиход словосочетание «окна Победы». Да много всего…
Несмотря на то, что практически все мероприятия перешли в онлайн-режим, шумерлинцы не смогли не возложить цветы и венки к памятным местам. Так в 10 часов утра свою признательность и благодарность ветеранам выразили представители комбината автомобильных фургонов. Они возложили цветы и венки к памятнику работникам комбината автомобильных фургонов, воевавшим на фронте в 1941—1945 годы, к монументу десантного планера, к братской могиле летчиков, к памятнику воинам-участникам Великой Отечественной войны, умершим от ран в экакогоспитале № 3459. Следует отметить, что представителями комбината были соблюдены все меры предосторожности от распространения вируса – все они были в масках и дисциплинированно соблюдали положенную дистанцию.
Не могли они обойти стороной и сквер Победы. Площадка перед Вечным огнем не пустовала, но и здесь желающие возлагали цветы либо по одиночке, либо по несколько человек с соблюдением дистанции и очередности. Свою признательность героям Великой Отечественной войны возложением венка и цветов выразили глава города Сергей Яргунин и глава администрации Шумерли Валерий Шигашев.
Очень жаль, что сегодняшний День Победы проходит в столь ограниченных условиях. Но это необходимость, продиктованная обстоятельствами. Постарайтесь соблюдать режим самоизоляции, тем более, что благодаря Интернету есть возможность прочувствовать всю торжественность праздника, не выходя из дома.
Т. Александрова.

Автор записи: anna

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