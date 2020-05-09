9 Мая в Шумерле состоялось торжественное возложение цветов и венков

Спасибо за мир, ветераны!

День Победы… Нет в России такой семьи, которую не затронула Великая Отечественная война. У каждой семьи своя память и боль, именно поэтому все мы относимся ко Дню Победы особенно трепетно, стараемся воздать дань уважения всем, кто подарил нам мирное небо.

Праздник, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, должен был стать особенным. Он и стал, но не таким, какой ожидали все. Активное распространение коронавирусной инфекции не позволило провести ни один из самых ярких парадов, ни многочисленное шествие Бессмертного полка. Большинство мероприятий плавно перешло в просторы Интернета. Вошло в обиход словосочетание «окна Победы». Да много всего…

Несмотря на то, что практически все мероприятия перешли в онлайн-режим, шумерлинцы не смогли не возложить цветы и венки к памятным местам. Так в 10 часов утра свою признательность и благодарность ветеранам выразили представители комбината автомобильных фургонов. Они возложили цветы и венки к памятнику работникам комбината автомобильных фургонов, воевавшим на фронте в 1941—1945 годы, к монументу десантного планера, к братской могиле летчиков, к памятнику воинам-участникам Великой Отечественной войны, умершим от ран в экакогоспитале № 3459. Следует отметить, что представителями комбината были соблюдены все меры предосторожности от распространения вируса – все они были в масках и дисциплинированно соблюдали положенную дистанцию.

Не могли они обойти стороной и сквер Победы. Площадка перед Вечным огнем не пустовала, но и здесь желающие возлагали цветы либо по одиночке, либо по несколько человек с соблюдением дистанции и очередности. Свою признательность героям Великой Отечественной войны возложением венка и цветов выразили глава города Сергей Яргунин и глава администрации Шумерли Валерий Шигашев.

Очень жаль, что сегодняшний День Победы проходит в столь ограниченных условиях. Но это необходимость, продиктованная обстоятельствами. Постарайтесь соблюдать режим самоизоляции, тем более, что благодаря Интернету есть возможность прочувствовать всю торжественность праздника, не выходя из дома.

Т. Александрова.