Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поздравил врио Главы Чувашии Олега Николаева и жителей республики с Днем Победы

«В этот священный, особый для каждой семьи, для всей нашей страны день мы пронзительно остро ощущаем непреходящую связь времён и поколений. И всегда будем помнить, какой непомерной ценой была завоёвана Победа. Будем гордиться подвигом героев, которые сберегли Отечество, сокрушили нацизм, сохранили внутреннюю силу и достоинство. Их дела и поступки, твёрдая приверженность незыблемым нравственным, духовным идеалам – служат примером на все времена», – сказано в поздравлении.

Поздравления врио Главе республики адресовал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. «9 Мая – священный праздник. Праздник, в котором – и радость победы, и горечь утрат, и гордость за свою страну, и безграничная любовь к Родине. Нашему народу трудно, дорого далась общая Победа, и нет такого человека в России, который остался бы равнодушным к этому празднику. Война коснулась каждого, и в каждой семье бережно хранят воспоминания о страшных событиях военных лет, о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю нашей страны.

Память о подвиге воинов-героев, тружеников тыла, тех, кто сокрушил фашизм, объединяет миллионы людей, передается из поколения в поколение. Их мужество, единство, несгибаемая сила духа, преданность Отчизне всегда будут примером и важным нравственным ориентиром для всех нас.

Желаю Вам здоровья, успехов в работе на благо России. Мира и благополучия».

На имя Олега Николаева поступили также поздравления от руководителей субъектов Федерации, федеральных и республиканских ведомств, глав районов и городов республики.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики