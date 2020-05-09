Олег Николаев возложил цветы к Вечному огню у Монумента Славы













В День Победы, 9 мая, в мемориальном комплексе «Победа» состоялась торжественная церемония, посвященная 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. К Вечному огню у Монумента Славы возложили венки и цветы.

В торжественной церемонии приняли участие врио Главы Чувашии Олег Николаев, главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Геннадий Федоров, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Вадим Николаев, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николай Малов, Игорь Моляков, Леонид Черкесов, Валентин Шурчанов, Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Альбина Егорова и руководители фракций чувашского парламента, и.о. Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики Вячеслав Борисов, заместители Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Сергей Артамонов, Иван Моторин, Михаил Ноздряков, Алла Салаева, глава города Чебоксары Евгений Кадышев, глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков, ветераны боевых действий в Республике Афганистан и участники контртеррористических операций по установлению конституционного порядка на Северном Кавказе.

«Для нашей страны это не просто праздник, это день памяти и благодарности за безмерный подвиг героев, участников войны и тружеников тыла, – отметил врио Главы Чувашии Олег Николаев в своем поздравлении. – Мы всегда будем помнить о том, какой ценой завоеван мир на нашей земле, что пришлось пережить людям на фронте и в тылу, во время сражений и во время строительства новых оборонительных рубежей, на заводах и на полях».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики