Почта России сообщает о режиме работы 9 мая

9 мая для почтовых отделений объявлен выходным.

Сегодня, 8 мая, почтовые отделения будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

10 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.

11 мая отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы.

Доставка пенсий и пособий будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.

По материалам АО «Почта России».

Источник: Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.