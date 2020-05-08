Почта России сообщает о режиме работы 9 мая

9 мая для почтовых отделений объявлен выходным.
Сегодня, 8 мая, почтовые отделения будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.
10 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.
11 мая отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы.
Доставка пенсий и пособий будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.
Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.
По материалам АО «Почта России».
Источник: Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.
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