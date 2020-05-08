Поручено сохранить пропускной режим на межмуниципальных маршрутах

С 12 мая возобновят деятельность большинство организаций и предприятий Чувашии. В связи с этим Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики предлагает с 12 мая продолжить временно приостановленные межмуниципальные пассажирские перевозки с соблюдением мер безопасности.

«Предлагаем отменить ограничение по осуществлению перевозок пассажиров в пригородном и междугородном сообщении с расписанием согласно реестру межмуниципальных маршрутов с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов на заседании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Все пассажиры, а также водители должны быть в масках. Водители при посадке должны проверять их наличие у пассажиров.

Условия провоза пассажиров – заполняемость только половины салона, чтобы обеспечить дистанцию между людьми, избежав скоплений народа на остановках и в общественном транспорте.

Врио Главы республики Олег Николаев согласился с таким предложением.

Однако предложил ограничить осуществление пассажирских перевозок в Янтиковский и Ядринский районы, где отмечается наиболее высокая заболеваемость коронавирусом. «Будем мониторить ситуацию до 11 мая, по этим муниципальным образованиям, возможно, не будем возобновлять пассажирские перевозки, причем со всех направлений», — заявил Олег Николаев.

Врио Главы республики предложил сохранять до конца мая действие пропусков для перевозчиков. «Этот элемент контроля нужен, важен. Мы должны иметь четкие понятные инструменты контроля, чтобы не вклинились в этот процесс нелегальные перевозчики», — добавил он.

Напомним, врио Главы Чувашии Олег Николаев 3 апреля 2020 г. подписал Указ от № 92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики». 30 апреля в него были внесены изменения, касающиеся работы транспорта в нерабочие дни до 11 мая включительно.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.