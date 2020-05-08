Поздравления с Днем Победы

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! Уважаемые шумерлинцы!

Примите самые искренние поздравления с Днём Победы в Великой Отечественной войне!

Начало мая ознаменовано самым дорогим, трогательным, торжественным, общим для нашего народа праздником – Днём Победы в Великой Отечественной войне, праздником слез и радости миллионов людей.

75 лет отделяют нас от победной весны 1945 года. Это наша бесценная история, каждая страница которой наполнена страданиями и болью, борьбой и Великой Победой. Все эти годы мы свято чтим память героев, не вернувшихся с той страшной войны, преклоняем колени перед ветеранами, отстоявшими мир, право на труд и счастливую жизнь!

Пусть добрые дела и трудовые победы каждого из нас будут достойны светлой памяти тех, кто защищал нашу Родину на полях сражений. Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия, тихой и спокойной жизни. Желаю, чтобы наши близкие никогда не узнали, что значит страшное слово «война».

С Днём Великой Победы!

Глава администрации города Шумерли В. Шигашев.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые земляки!

От всего сердца поздравляю вас

с великим праздником – Днём Победы!

9 мая 1945 года – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом беспрецедентного героизма и единения нашего народа, верности Родине.

В этот день мы вспоминаем погибших на полях сражений, самоотверженно работавших в тылу, поднимавших страну в послевоенное время. Время неумолимо перед возрастом. Низкий поклон вам, поколение победителей! Своим ратным, трудовым, гражданским подвигом вы вписали Победу в мировую историю!

Пусть в эти праздничные дни oтступят все тревoги, светлoе настрoение придет в каждый дoм и память o бессмертнoм пoдвиге нашегo нарoда сoгреет наши сердца. Oт всей души желаю здoрoвья, светлых, дoлгих и спoкoйных дней жизни, душевнoгo тепла, внимания и забoты близких! Мира, счастья и благoпoлучия! С Днём Пoбеды!

Глава администрации Шумерлинского района Л. Рафинов.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,

труженики тыла и дети войны! Дорогие шумерлинцы!

От всей души поздравляем вас с таким важным для каждого

из нас праздником – Днём Победы!

9 Мая — священная и дорогая для каждого из нас дата, которую мы встречаем с особыми чувствами. Память о борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и Великой Победе в течение 75 лет объединяет разные поколения нашей Родины, делает нас непобедимыми перед лицом любых испытаний.

В этот праздник всех нас переполняет чувство гордости за поколение победителей, освободившее мир от фашизма. Мы знаем, какой ценой далась эта Победа, и свято чтим ратные и трудовые подвиги тех, кто выстоял в героической борьбе за свободу и независимость Родины. К сожалению, с каждым годом все меньше ветеранов разделяют с нами радость победной весны. Наш долг сегодня – увековечить их имена и сохранить правду о мужестве и самоотверженности советских людей.

Пусть над нами всегда будет мирное небо, а в каждом доме — счастье, благополучие и любовь! С праздником! С Днём Победы!

Правление корпорации «Проект-техника».

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,

труженики тыла, шумерлинцы!

Примите самые искренние поздравления с 75-ой годовщиной

Победы в Великой Отечественной войне!

9 мая – светлый и дорогой для каждого из нас праздник, который сплачивает все поколения. В этот день мы произносим слова благодарности и выражаем глубокое уважение всем, кто героически, самоотверженно, в тылу и на фронте, приближал долгожданную Победу.

В числе доблестных защитников Родины — 1200 работников комбината, которые ушли с предприятия на войну и в боях снискали себе славу воинов-освободителей. Не все из них вернулись домой с полей сражений…

Наш долг – помнить, какой ценой далась нам победа в этой страшной войне, чтить память погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах.

В этот торжественный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и, самое главное, мирного неба над головой!

Генеральный директор АО «Комбинат автомобильных фургонов»

С. Васильев.