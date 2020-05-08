Олег Николаев поздравляет с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Для нашей страны это не просто праздник, это день памяти и благодарности за безмерный подвиг героев, участников войны и тружеников тыла.

Мы все помним: «нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Я благодарю всех жителей Чувашии, кто принял участие в акции «Вместе гордимся» и рассказал историю героев своей семьи. Эту летопись мы продолжим писать все вместе.

Мы всегда будет помнить о том, какой ценой завоеван мир на нашей земле, что пришлось пережить людям на фронте и в тылу, во время сражений и во время строительства новых оборонительных рубежей, на заводах и на полях.

Уважаемые ветераны! Низкий вам поклон за стойкость, мужество и самоотверженность, за сохранение и приумножение славных боевых и трудовых традиций Отчизны.

Дорогие земляки, в этот день желаю вам здоровья, добра, благополучия и мирного неба над головой!

С праздником!

Врио Главы Чувашской Республики О. Николаев.