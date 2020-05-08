Женсовет Шумерли инициировал и провел акцию «Женское лицо Победы»

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве стартовала патриотическая акция «Женское лицо Победы». По инициативе женсовета Шумерли и поддержке историко-краеведческого музея в городе тоже была организована акция «Женское лицо Победы». Шумерлинцам было предложено рассказать о женщинах-участницах Великой Отечественной войны.

Принявшие в акции «Женское лицо победы» получат именную благодарность за участие с изображением портрета героини информационного листа.

Сайт администрации города Шумерли.