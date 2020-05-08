В Шумерле подвели итоги семейного конкурса исследовательских работ «Нам дороги эти позабыть нельзя»

Шумерлинской городской организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда вооруженных сил и правоохранительных органов совместно с историко-краеведческим музеем г. Шумерля был проведен семейный конкурс исследовательских работ «Нам дороги эти позабыть нельзя», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.

Конкурс проводился с целью воспитания патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения путем привлечения учащихся к научно-поисковой работе по событиям Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, а так же сохранения и укрепления памяти о войне, о воинском и трудовом подвиге народов СССР.

Комиссией было рассмотрено 20 конкурсных работ.

По итогам семейного конкурса определены победители и призеры в следующих номинациях:

«Моя семья в годы Великой Отечественной войны»

I место — семья Красильниковых (Красильников Иван, г. Мурманск и Красильникова О.В.) и Корнилаева Анастасия, ШПТ (руководитель-Свищёва Т.А., Кочеткова О.В);

II место — семья Карчиковых (Карчиков Алексей, МБОУ «СОШ №2» и Карчикова В.В.);

III место – семья Паксеевых (Паксеев Никита, МБОУ «СОШ №1» и Паксеева В.А.).

Лучшая публикация «Герои рядом с нами»

I место – Егорова Екатерина, МБОУ «Гимназия №8» (руководитель Иванова Р.В.).

«Шумерля в годы Великой Отечественной войны»

I место – Никонова Дарья, МБОУ «Гимназия №8» (руководитель Иванова Р.В.).

«Дети войны»

I место – семья Ивановых (Иванов Максим, МБОУ «Гимназия №8» и Иванова И.В.)

Экскурсия «Маршрут Победы»

I место – Евтушенко Екатерина, МБУ ДО «ЦДТ» (руководитель Голованова Е.Н.).

Творческий проект «Сувенир Победы»

I место – Ванина Дарья, студия «Бусинка» МБУ ДО «ЦДТ» (руководитель Князева Т.В.);

II место – Лисаева Надежда, студия «Сувенир» МБУДО «ЦДТ» (руководитель Барышева М.А.) и коллектив мультстудии «Вспышка» МБУ ДО «ЦДТ» (руководитель Князева Т.В.);

III место – Бутдаева Маргарита, студия «Цветоводство» МБУДО «ЦДТ» (руководитель Данилова В.Н.).

Сайт администрации города Шумерли.