В Шумерле подвели итоги семейного конкурса исследовательских работ «Нам дороги эти позабыть нельзя»

Шумерлинской городской организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда вооруженных сил и правоохранительных органов совместно с историко-краеведческим музеем г. Шумерля был проведен семейный конкурс исследовательских работ «Нам дороги эти позабыть нельзя», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.
Конкурс проводился с целью воспитания патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения путем привлечения учащихся к научно-поисковой работе по событиям Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, а так же сохранения и укрепления памяти о войне, о воинском и трудовом подвиге народов СССР.
Комиссией было рассмотрено 20 конкурсных работ.
По итогам семейного конкурса определены победители и призеры в следующих номинациях:
«Моя семья в годы Великой Отечественной войны»
I место — семья Красильниковых (Красильников Иван, г. Мурманск и Красильникова О.В.) и Корнилаева Анастасия, ШПТ (руководитель-Свищёва Т.А., Кочеткова О.В);
II место — семья Карчиковых (Карчиков Алексей, МБОУ «СОШ №2» и Карчикова В.В.);
III место – семья Паксеевых (Паксеев Никита, МБОУ «СОШ №1» и Паксеева В.А.).
Лучшая публикация «Герои рядом с нами»
I место – Егорова Екатерина, МБОУ «Гимназия №8» (руководитель Иванова Р.В.).
«Шумерля в годы Великой Отечественной войны»
I место – Никонова Дарья, МБОУ «Гимназия №8» (руководитель Иванова Р.В.).
«Дети войны»
I место – семья Ивановых (Иванов Максим, МБОУ «Гимназия №8» и Иванова И.В.)
Экскурсия «Маршрут Победы»
I место – Евтушенко Екатерина, МБУ ДО «ЦДТ» (руководитель Голованова Е.Н.).
Творческий проект «Сувенир Победы»
I место – Ванина Дарья, студия «Бусинка» МБУ ДО «ЦДТ» (руководитель Князева Т.В.);
II место – Лисаева Надежда, студия «Сувенир» МБУДО «ЦДТ» (руководитель Барышева М.А.) и коллектив мультстудии «Вспышка» МБУ ДО «ЦДТ» (руководитель Князева Т.В.);
III место – Бутдаева Маргарита, студия «Цветоводство» МБУДО «ЦДТ» (руководитель Данилова В.Н.).
Сайт администрации города Шумерли.
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