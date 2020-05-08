В Нижегородской области в связи с режимом повышенной готовности ограничен въезд (Указ Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 N° 27). До въезда на территорию области необходимо зарегистрироваться на портале «nn-card.ru», разместить заявку на въезд. Въезжающим на территорию Нижегородской области гражданам предлагается подписать Уведомление о необходимости соблюдения режима самоизоляции на срок 14 дней.
На пунктах въездного контроля проверяют наличие регистрации в Нижегородской области или оформленного служебного «пропуска» («пропуск» оформляется только действующей на территории Нижегородской области организацией через портал «nn-card.ru» и должен быть доступен в личном кабинете лица, въезжающего по служебной необходимости). Выборочно проверяют даже грузовой и следующий транзитом транспорт.
Отсутствие необходимых подтверждающих документов при въезде, отказ подчиниться требованиям уполномоченных должностных лиц может привести к изоляции на 14 дней в платных охраняемых обсерваторах и (или) к привлечению к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ.
Будьте осмотрительны! На въезде могут быть пробки. Если Ваша поездка не обусловлена крайней необходимостью, по возможности откажитесь от нее.
Сайт администрации города Шумерли.
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