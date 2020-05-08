Вместе со всей страной

Завтра россияне отметят 75-ую годовщину окончания Великой Отечественной войны. Из-за ситуации с распространением коронавируса все основные торжества, посвященные Дню Победы, поменяли формат и перешли в онлайн.

Празднование 9 Мая в Шумерле начнется в 10.30 час. с обращения главы города С.В. Яргунина, главы администрации В.А. Шигашева, ветерана Великой Отечественной войны А.М. Рубцова к шумерлинцам. Обращение будет транслироваться на мультимедийном экране на центральной площади города, на телеканале «Новая реальность», а также размещено на официальном сайте города (www.gshum.cap.ru) и в социальной сети Инстаграм (gshum.administraciya; mauk_dk_voshod; kultura_goroda_shumerlya).

Далее (в 11 и 15 часов) по репродукторам, расположенным на центральных улицах Шумерли, будет транслироваться праздничный концерт «Песни Великой Победы» в исполнении лучших солистов творческих коллективов города. Данный блок также будет размещен на официальном сайте города и в группах социальной сети Инстаграм.

В 19 часов эфиры теле- и радиоканалов прервутся на минуту молчания. После этого жителям России предложат выйти на балконы или подойти к окнам с фотографиями своих родственников — участников войны или тружеников тыла. Шумерлинцы смогут принять участие в акции «Поем двором» и одновременно со всей страной спеть песни «День Победы», «Катюша» и другие.

Традиционная акция «Свеча памяти» в этом году трансформируется в «Фонарики Победы». 9 мая в 22 часа всех жителей России приглашают подойти к окну, включить фонарь, зажечь свечу или просто посветить мобильным телефоном в память о тех, кто завоевал Великую Победу.

Уважаемые шумерлинцы! Приглашаем вас принять активное участие в акциях «Бессмертный полк дома» и «Фонарики Победы».

Не останутся без внимания участники войны и труженики тыла. Ведь они – главные герои праздника. Сейчас в Шумерле живут 298 тружеников тыла, 18 участников Великой Отечественной войны, 1 бывший несовершеннолетний узник концлагеря. Каждого окружат заботой и вниманием, но с учетом ограничений, которые необходимо соблюдать для обеспечения безопасности пожилых.

Администрация г. Шумерли.