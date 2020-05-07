Всего 0,5% годовых: В Чувашии выдали первую сельскую ипотеку с региональной льготой



7 мая врио Главы республики Олег Николаев в рамках рабочей поездки в Красночетайский район вручил сертификат по программе льготной сельской ипотеки оператору машинного доения СХПК «Коминтерн» Елене Галич. Благодаря республиканской субсидии ставка по кредиту для семьи Галич составит всего 0,5% годовых. Это первая семья в республике, которая получает кредит по такой сниженной ставке. На средства кредита супруги с двумя детьми приобретают дом с землей в селе Красные Четаи.

«Спасибо что выбрали работу на селе. Мы вам уменьшили кредит с 3 процентов до 0,5. Остальные 2,5 процента бюджет региона будет доплачивать за вас банку, потому что вы являетесь ценным работником сферы сельского хозяйства, развитие которой имеет большое значение для республики», — обратился Олег Николаев к будущим новоселам.

«Благодаря субсидии у нас будет больше средств, чтобы обустроить свое новое жилище. Работа с достойной заработной платой на селе у нас есть, будем жить здесь и строить дальнейшие планы», — рассказала Елена Галич.

Напомним, благодаря инициативе Врио Главы Чувашии на законодательном уровне были закреплены возможности снижения процентной ставки по кредиту для отдельных значимых категорий граждан, в том числе работников сельхозпредприятий, социальной сферы, многодетных семей, проживающих в сельской местности.

Чувашский региональный филиал АО «Россельхозбанк» уже рассмотрел и выдал жителям Чувашской Республики свыше 100 льготных ипотечных кредитов на сумму более 150 млн. рублей, на рассмотрении и находятся еще около 700 заявок на общую сумму более 1 млрд. рублей.